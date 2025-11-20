İmam 'Kadınlar mezara gelmesin' dedi

Muğla Datça’daki cenaze töreninde yaşanan olayda, emekli imam Selahattin Uzun, kadınların mezarlığa gelmemesi gerektiğini söylemesi tartışmalara neden oldu.

Olay, Datça'nın Yazı Köyü Belen Mahallesi’nde gerçekleşen cenaze töreninde meydana geldi. Törene katılan kadınlardan biri, imamın tören sırasında “kadınların mezarlığa gelmemesi gerekir” dediğini aktardı.

"MEZARLIĞA GİTMEK İÇİN ERKEK OLMAMIZ MI GEREKİYOR?"

Kadın katılımcı Gülkadın Taş, şöyle konuştu:

“Duayı okuyan hoca tam cenaze omuzlanacakken … kadınlara mezarlığa gelmemesi gerektiğini söyledi. Biz kadınlar öylece birbirimizin yüzüne baka kaldık, ölen bir kadındı biz neden mezarlığa gidemiyoruz?” Taş ayrıca şöyle dedi: “Babam, kocam ya da erkek kardeşim de olabilir… Mezarlığa gitmek için erkek olmamız mı gerekiyor?”

Yazı Köyü Muhtarı Mert Yalçın ise imam Uzun’un daha önce de benzer ifadeler kullandığını ve kendileriyle konuşarak bu tür sözlerin bir daha edilmemesini isteyeceklerini söyledi.

İmam Selahattin Uzun ise sözünü kabul ettiğini ancak “dinen böyle bir kural olduğunu” belirttiğini ifade etti. Olay sosyal medyada büyük tepki yarattı.