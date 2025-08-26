Laikliği öven müftüyü 'dinsiz' ilan ettiler!

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 15 Ağustos Cuma tarihli diyanet hutbesinde yer alan kız çocuklarının miras hakkı bölümü hakkında soysal medya hesabından eleştirel yorumlarda bulundu. Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı eleştiride laikliği 'güvence' olarak nitelediği görüldü.

"Cuma hutbesini ancak Din İşleri Yüksek Kurulu denetler, mahkemeler değil. Milletin inancına ve tarihine saygısızlık. Bu azınlık bilmelidir ki, bu toprakların manevi değerleri, ideolojik hesaplara kurban edilecek kadar sahipsiz değildir. Laiklik, din karşıtı bir ideoloji değildir ve olmamalıdır. Anayasadaki laiklik ilkesi, dinin devlet işlerine karışmasını engellediği gibi, devletin ve ideolojik grupların da dinin özüne, ibadetine ve içeriğine karışmasını engellemek için getirilmiş bir güvencedir"

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş

LAİKLİĞİ ÖVÜNCE DİNSİZ İLAN EDİLDİ

Müftü Demirtaş'ın laikliği öven sözlerinin ardından bir kesim tarafından dinsizlikle itham edildiği, bir kesimin de takdirini topladığı yine kendisi tarafından şu sözler ile anlatıldı:

"Ne yazık ki makalemin bazı bölümleri bağlamından koparılarak sosyal medyada farklı anlamlara çekilmiş, bu da beni bir kesim tarafından dinsizlikle itham edilmeme, bir kesim tarafından ise takdir edilmeme neden olmuştur"

"RABBİMİZ HABERİ ARAŞTIRIN DER"

Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından bir açıklamada bulunan Demirtaş, sözlerinin çarptıldığını ifade etti. Allah'ın 'haberi araştırın' diye ayeti olduğunu aktaran Demirtaş şöyle konuştu:

"Paylaşımımız çarpıtılarak sunuldu ve linç edildik. Rabbimiz ayette ‘haberi araştırın’ diyordu. Ama kimse buna bakmadı. Özellikle surette Müslüman görünenler, çarpıtılmış verilerle beni tekfir ettiler (kafir saydılar). Surette Müslüman görünümlü, sirette (ahlakta) diplerde olanlar, neler dedi neler? Cübbe ve sarığımı aşağıladılar. Kestiği yenmez, arkasında namaz kılınmaz, katli vacip, bunu kim müftü yapmış, daha neler neler..!"

HUKUKİ OLARAK TAKİP ETTİRECEK

Demirtaş, uğradığı linç kampanyasının ardından hukuki yollara başvuracağını da açıkladı.