İlkokul öğrencisi okul bahçesinde hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 17 yaşındaki ilkokul öğrencisi B.E.D., bahçede arkadaşalrıyla otururken fenalaşarak yere yığıldı. B.E.D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşlarıyla oturan B.E.D. (17) fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

B.E.D, kısa bir süre ilerledikten sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan B.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gıda güvenliği alarmı! Peş peşe zehirlenme vakalarıGıda güvenliği alarmı! Peş peşe zehirlenme vakaları

17 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

