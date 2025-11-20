İlkokul öğrencisi okul bahçesinde hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşlarıyla oturan B.E.D. (17) fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

B.E.D, kısa bir süre ilerledikten sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan B.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

17 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.