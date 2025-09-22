İlber Ortaylı imar planına ateş püskürdü: "Utanmıyorsanız Süleymaniye’nin yanına da bir gökdelen dikin!"

Mimar Sinan'ın eseri İstanbul Göktürk'te bulunan 461 yıllık tarihi kemerin ve çevresindeki su havzasının imara açılmasına Kemerburgaz ve Göktürk sakinleri yaptıkları eylemle tepki göstermiş, imar planının iptali için dava açılmıştı.

İLBER ORTAYLI TEPKİ GÖSTERDİ

Mimar Sinan’ın mirası ve eseri olan su kemerlerinin çevresinin imara açılmasına Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan tepki geldi.

Kaleme aldığı köşe yazısında "Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde doğaya zarar verilecek bir haber daha duymayalım." diyen Ortaylı, bir sürü insanın methettiği bir yatırımın burayı batıran bir teşebbüs olduğunu söyledi.

İlber Ortaylı'dan Selimiye Camisi uyarısı: "İşbirliği kokusu geliyor"

"YENİ ZENGİN SINIFI DOYMAZ"

Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir memlekette yeni zengin sınıf doymaz. Şimdi tarihi su kemerinin etrafındaki sit alanına da göz dikmişler; orayı da dolduracaklarmış. Bahaneleri ise orada ziraat yapılamıyormuş zaten. Yapılabilir ama yapılması söz konusu değil. Orası ancak bir gezi mahalli olabilir, çiçek bahçesi olabilir. Sizin oraya konut yapmanız için bu sebep değildir. Eğer utanmıyorsanız Süleymaniye’nin yanına da bir gökdelen dikin. Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii arasında biraz boşluk var, oraya da güzel bir otel olmaz mı(!) Birileri ipin ucunu kaçırdı, gelecekte çok geçmez 30 sene sonra genç Türkler utanır ve tarihi eserlere zarar verecek bu yapıları yıkarlar."

İlber Ortaylı Rizelileri kızdırdı: 'Sivri akıllının biri öğretmiş'

"GÖZ GÖRE GÖRE ORMAN SAHASI SATILIYOR"

1554–1564 arasında tamamlanan bu kemerin korunması, İstanbul’un gözünün bebeği olması gerekirken kimsenin dinlemediğini, göz göre göre orman sahasında satışlar yapıldığını söyleyen Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti: