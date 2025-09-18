İlber Ortaylı Rizelileri kızdırdı: 'Sivri akıllının biri öğretmiş'

İlber Ortaylı Rizelileri kızdırdı: 'Sivri akıllının biri öğretmiş'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de çay üretimine dair yaptığı açıklamada Rize çayını sevmediğini söyleyerek, “Rizeliler çayı söküp mandalina yetiştirsin” dedi. Ortaylı, kaliteli çayın yalnızca Hindistan ve Çin’den gelebileceğini belirtti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir sosyal medya yayınında Türkiye'de çay üretimine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Ortaylı, Rize çayını sevmediğini belirterek " Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan'ın YouTube kanalında Türkiye'de çay üretimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ÇAY HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN GELİR'

Ortaylı, Çay üretimiyle öne çıkan Rize'de üretilen çaya ilişkin "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" dedi.

Ortaylı, Türkiye'de iyi çay üretilemeyeceğini belirterek, güzel çayların yalnızca Hindistan ve Çin'den getirilebileceğine dikkat çekti. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada tepki çektiği ifade edildi.

