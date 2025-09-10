İlber Ortaylı'dan Selimiye Camisi uyarısı: "İşbirliği kokusu geliyor"

İlber Ortaylı'dan Selimiye Camisi uyarısı: "İşbirliği kokusu geliyor"
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmalarının orijinaline uygun yapılmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Ortaylı, "Şimdi kubbedeki tezyinatın tamamen kazınıp yerine yeni bir kubbe tezyinatı yapılması kararı tartışılıyor. Burada da grup işbirliği kokusu geliyor" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı instagram sosyal medya hesabından Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları hakkında bir paylaşım yaptı.

ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Ortaylı paylaşımında, restorasyonların orijinaline uygun yapılmadığını söyleyerek yapılan çalışmanın önceki ve sonraki halinin görsellerini paylaştı.

Ortaylı paylaşımında çalışma hakkında "Maalesef ehil olmayan restoratörler her işe karışıyor" diyerek restoratörleri tepki gösterdi.

"ANLAŞILAN BU İŞ YA EHLİYETSİZCE KARAR ALTINA ALINIYOR"

Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE, Küçük Asya bütün zamanların en zengin mirasına sahiptir. En sonuncu dönem de Selçukî ve Osmanlılar dönemidir. Maalesef ehil olmayan restoratörler her işe karışıyor.

Kimler ehil diyeceksiniz? Akademik unvan taşıyanların bile felaket işleri var. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi uzun zamandır restorasyondaydı.

Şimdi kubbedeki tezyinatın (kalemişi ve hatlar) tamamen kazınıp yerine yeni bir kubbe tezyinatı yapılması kararı tartışılıyor. Burada da grup işbirliği kokusu geliyor.

Eski mevcut strüktür ile yeni arasındaki zevk farkını kim çıplak gözle baksa görür.

Anlaşılan bu iş ya ehliyetsizce karar altına alınıyor yahut da takım kayırmasıyla. Bu yaklaşımı zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında da gördük.

Berbat bir bina yıkım tehlikesi de geçirdiği halde arkadaşlar tarafından “milli eser” olarak tescil edildi.
Nasıl futbolda milli hakeme güvenmeyip uluslararası hakem çağırıyorsak tehlike altındaki dünya mirası milli eserlerimizi ne diye aynı işleme tabii tutmalıyız.

UNESCO ile ihtilaflı değerlendirme varsa 72 milletin uzman restoratörlerini bir araya getirirsiniz ona göre işler yürütülür. 3-5 kişiyle, hatırla teşekkül ettirilen anıtlar kurullarıyla çözülecek bir mesele olmadığı ortada.

Mimar Sinan imparatorluk coğrafyasına, imparatorluğun sanatına kendi üslûbunu ve merkezî Osmanlı havasını veren dâhidir. Lütfen herkes 16. asır Türk mimarisine, büyük ustanın en büyük eserine sahip çıkmayı öğrensin. Sinan’ın eserleri her kulun hatta her toplumun kendi tekeline alıp harcayacağı miras değil.

Koca Sinan’ın örneğinin mevcut olmadığını dünya biliyor, söylüyor. Dedelerin büyük mirasına karşı bu uyuşuk halimizden kurtulalım.

İşi yürütenlerin, yönetenlerin kontrolü, denetimi şart. Varşova yeniden inşa edilirken her gün referandum yapılıyordu ve insanlar ilgileniyordu. Biz neden uyuyoruz? Bu ilgisizlik uygarlık seviyemizi göstermez mi?"

