Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar

Yayınlanma:
İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Sahilyolu’nda, akşam saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen patenli üç kişi, güzergâh üzerinde seyir halindeki bir ticari taksinin arkasına tutunarak yol katetti.

Hareket halindeki taksiye tutunarak uzun süre ilerleyen patenli şahıslar, bu yöntemle trafikte yol aldı. Söz konusu kişilerin gerçekleştirdiği bu eylem, hem kendi can güvenlikleri açısından ciddi bir risk teşkil etti hem de aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler için kaza tehlikesi oluşturdu.

istanbul-maltepede-patenli-3-kisinin-1072690-318309.jpg

Trafik akışının devam ettiği saatlerde yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLMESİ VE DURUMUN TESPİTİ

Gençlerin trafikteki tehlikeli ilerleyişi, o esnada yolda bulunan başka bir sürücünün dikkatinden kaçmadı. Yaşanan riskli yolculuk, söz konusu sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

istanbul-maltepede-patenli-3-kisinin-1072688-318309.jpg

Görüntülerde, üç kişinin taksinin arkasına tutunarak hızla ilerlediği ve trafiğin içinde kontrolsüz bir şekilde yol aldığı açıkça görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

