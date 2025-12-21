Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar

Hareket halindeki taksiye tutunarak uzun süre ilerleyen patenli şahıslar, bu yöntemle trafikte yol aldı. Söz konusu kişilerin gerçekleştirdiği bu eylem, hem kendi can güvenlikleri açısından ciddi bir risk teşkil etti hem de aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler için kaza tehlikesi oluşturdu.

Trafik akışının devam ettiği saatlerde yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLMESİ VE DURUMUN TESPİTİ

Gençlerin trafikteki tehlikeli ilerleyişi, o esnada yolda bulunan başka bir sürücünün dikkatinden kaçmadı. Yaşanan riskli yolculuk, söz konusu sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde, üç kişinin taksinin arkasına tutunarak hızla ilerlediği ve trafiğin içinde kontrolsüz bir şekilde yol aldığı açıkça görüldü.