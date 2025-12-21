Sahte kimlikle kurulan aşk tuzağı! Lübnanlı değil Hataylı, Murat değil İsmail

İstanbul’da kendisini Lübnanlı Murat olarak tanıtan Hataylı İsmail D., duygusal birliktelik yaşadığı Yunanistan uyruklu Eleni M.’yi 60 bin Euro dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Döviz bozdurma vaadiyle aldığı paraların yerine sahte banknotlar veren şüphelinin, daha önce de beş ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mağdurun şikayeti üzerine yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

İstanbul’da çevresine kendisini "Lübnanlı Murat" ismiyle tanıtan 47 yaşındaki İsmail D., bir süredir beraberlik yaşadığı Yunanistan uyruklu kadını dolandırdığı gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin aslında Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu ve gerçek adının İsmail D. olduğu belirlendi. Kendisini farklı bir ülke vatandaşı olarak tanıtan şahsın, bu kimliği kullanarak güven tesis etmeye çalıştığı öne sürüldü.

DUYGUSAL İLİŞKİ ÜZERİNDEN GÜVEN İSTİSMARI İDDİASI

Yunanistan vatandaşı olan 60 yaşındaki Eleni M., turist olarak ziyaret ettiği İstanbul’da tanıştığı ve aylar süren bir duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından mağdur edildiğini belirterek emniyete başvurdu.

Eleni M., verdiği ifadede, elinde bulunan birikimini değerlendirmek istediğini ve bu süreçte İsmail D.’nin kendisine yardımcı olma vaadiyle yaklaştığını dile getirdi. Şüphelinin, döviz değişimi konusunda tanıdıkları vasıtasıyla kolaylık sağlayabileceğini söyleyerek kadının güvenini kazandığı belirtildi.

DÖVİZ BOZDURMA SÜRECİNDE SAHTE PARA İLE DEĞİŞİM

Mağdur olduğunu ifade eden Eleni M., sahip olduğu 60 bin Euro nakit parayı, Amerikan Doları'na çevirmesi için İsmail D.’ye teslim ettiğini anlattı. Bir süre sonra İsmail D.’nin, bu paranın karşılığı olarak kendisine yaklaşık 70 bin Amerikan Doları getirdiğini söyleyen Eleni M., parayı kullanmak amacıyla döviz bürosuna gittiğinde banknotların tamamının sahte olduğunu öğrendiğini beyan etti. Bu durumun ardından durumu emniyet birimlerine bildiren kadının şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

EMNİYET OPERASYONU VE ADLİ SÜREÇ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelinin izi kısa sürede sürüldü. Yakalanan İsmail D.’nin yapılan sorgulamasında, daha önceden poliste farklı konulardan beş ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde üzerindeki suçlamaları reddeden ve paraların sahte olduğunu bilmediğini savunan İsmail D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

