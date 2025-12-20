Dekont oyunuyla esnafı dolandırdı: IBAN'a attım dedi kaçtı!

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde yaşandı. Mağazaya gelen kadın müşteri, 2 bin 400 liralık alışveriş yaptıktan sonra banka kartının yanında olmadığını, ödemeyi IBAN yoluyla yapmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, normalde bu yöntemi tercih etmese de o anki yoğunluk sırasında müşterinin teklifini kabul etti.

SAHTE DEKONTU GÖSTERİP HIZLA UZAKLAŞTI

Şüpheli, cep telefonuyla bir süre işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığına dair dekont benzeri bir görüntüyü işletmeciye gösterdi. Çekin, telefonuna o sırada bir bildirim gelince paranın yattığını varsaydı. Müşteri ise "Araba bekliyor" diyerek acelesi olduğunu belirtti ve aldığı ürünlerle dükkandan hızla ayrıldı. Ancak bir süre sonra hesabını kontrol eden Çekin, paranın yatmadığını ve gösterilen görüntünün yanıltıcı olduğunu fark etti.

"EŞİM BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI"

Yaşanan dolandırıcılık olayının maddi zararının yanı sıra manevi olarak da kendilerini yıprattığını belirten Hakan Vedat Çekin, "Eşim bu olay nedeniyle büyük bir stres yaşadı, hatta doktora gitmek zorunda kaldık. Emek veriyoruz, böyle insanların oyununa gelmek bizi çok üzdü" dedi.

ESNAFA "IBAN" UYARISI

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadaki yerel sayfalarla paylaşarak diğer esnafları uyaran Çekin, "IBAN ile ödemelerde mutlaka hesabınıza paranın geçtiğini teyit etmeden kimseyi bırakmayın. Dekont görüntüsü artık güvenilir bir yöntem değil" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.