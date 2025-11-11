İktidara yakın Cem Küçük 'İBB'ye kayyum' çağrısı yaptı: Talimat verir gibi saat verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili iddianame, 237 gün sonra tamamlandı. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

CANLI YAYINDA KAYYUM ÇAĞRISI

İddianamenin açıklanmasının hemen ardından, iktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, TGRT'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya saat vererek çağrı yaptı.

"Bunu bugüne kadar demedim tavrımı da biliyosun mutlak butlanda mesela veya Bayrampaşa’da CHP halkla kazanmıştır falan diyordum ama bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı."

İMAMOĞLU’NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan İBB iddianamesinde İmamoğlu hakkında, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “veri sızdırmak” ve “kamu zararı” gibi suçlamalarla 3.900 sayfalık iddianame hazırlandı.

Savcılığa göre Ekrem İmamoğlu'nun amaçlarından biri, CHP’yi ele geçirip cumhurbaşkanlığına aday olmaktı. 402 kişi suçlandı, İmamoğlu için 2.352 yıla kadar hapis istendi.