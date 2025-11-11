İktidara yakın Cem Küçük 'İBB'ye kayyum' çağrısı yaptı: Talimat verir gibi saat verdi

İktidara yakın Cem Küçük 'İBB'ye kayyum' çağrısı yaptı: Talimat verir gibi saat verdi
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. Cem Küçük, iddianamenin açıklanmasının ardından İBB'ye kayyum atanması çağrısında bulundu. Küçük, saat vererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili iddianame, 237 gün sonra tamamlandı. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendiSon dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

CANLI YAYINDA KAYYUM ÇAĞRISI

İddianamenin açıklanmasının hemen ardından, iktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, TGRT'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya saat vererek çağrı yaptı.

"Bunu bugüne kadar demedim tavrımı da biliyosun mutlak butlanda mesela veya Bayrampaşa’da CHP halkla kazanmıştır falan diyordum ama bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı."

İMAMOĞLU’NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan İBB iddianamesinde İmamoğlu hakkında, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “veri sızdırmak” ve “kamu zararı” gibi suçlamalarla 3.900 sayfalık iddianame hazırlandı.

3742 sayfalık İBB iddianamesinde İmamoğlu'nun oğlu ve babası da yer aldı!3742 sayfalık İBB iddianamesinde İmamoğlu'nun oğlu ve babası da yer aldı!

Savcılığa göre Ekrem İmamoğlu'nun amaçlarından biri, CHP’yi ele geçirip cumhurbaşkanlığına aday olmaktı. 402 kişi suçlandı, İmamoğlu için 2.352 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
Park yeri bulamadı düğündeki çocuklara ateş açtı: 1 ölü 6 yaralı
Park yeri bulamadı düğündeki çocuklara ateş açtı: 1 ölü 6 yaralı
Otomobil arkadan çarptığı TIR’ın altına girdi: 3 yaralı
Otomobil arkadan çarptığı TIR’ın altına girdi: 3 yaralı