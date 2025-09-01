“İktidar ikinci afeti borçla yaşattı”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yazılı bir açıklamada bulunarak tarım sektöründe kredi borçlarındaki artışa işaret ederek çiftçilerin borç yükü altında ezildiğini belirtti. Genç, açıklamasında “2020 yılında 130 milyar lira olan tarımsal kredi borcu, 2025 Haziran itibarıyla 1 trilyon 56 milyar liraya çıktı. Beş yılda yaşanan yüzde 710’luk artış, tarımda üretimin değil, borcun büyütüldüğünü gösteriyor” sözlerini sarf ederek tarımsal kredi borcunun dağılımının da dikkat çekici olduğunu vurguladı.

“Bugün borcun 827 milyar lirası kamu bankalarının üzerinde. Yani her dört liralık borcun üçü kamu bankalarına ait. Çiftçiyi piyasa faizlerinden koruması gereken kamu bankalarının, çiftçinin en büyük alacaklısına dönüşmesi tarım politikalarının iflasıdır.” ifadelerini kullanan Genç, “2021’de borç yüzde 28,6 arttı. 2022’de bu oran yüzde 96’ya çıktı. Yani çiftçi tek bir yılda neredeyse iki kat daha borçlandı. 2023’te yüzde 79, 2024’te yüzde 47, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 21,6 oranında artış yaşandı. Bu tablo, çiftçinin üretimden kazancıyla değil, borçla ayakta kalmaya çalıştığını ortaya koyuyor.” sözlerini iletti.

DOĞAL AFETİ TELAFİ ETMEYEN İKTİDAR İKİNCİ FELAKETİ BORÇLA YAŞATTI”

Genç, nisan ayında yaşanan zirai don felaketini hatırlatarak “Binlerce üreticinin hasadı yok oldu. Sigorta ödemeleri gecikti, borçlar ertelenmedi. Afet yaşayan çiftçi devletten değil, bankadan muhatap buldu. Doğal afeti telafi etmeyen iktidar, çiftçiye ikinci afeti borçla yaşattı” sözlerini iletti. Sözlerinin devamında tarımda yaşanan borç krizinin yalnızca üreticiyi değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Genç, “Borç baskısı altında kalan çiftçi ekim alanını daraltıyor, hayvanını satıyor, gençler tarımdan uzaklaşıyor. Çiftçinin borcu büyüdükçe soframız küçülüyor. Bu yalnızca çiftçinin değil, 85 milyon vatandaşın gıda güvencesini tehdit eden bir tablodur” ifadelerini kullandı.

