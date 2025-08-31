Üretici zorda, tüketici fiyatlarla mücadelede!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kabak çekirdeği üreticileriyle tarlada bir araya gelerek, üreticinin sorunlarını dinledi. Üreticinin ve tüketicinin sıkıntıda olduğunu belirten Gürer, "Bunun tek düzenleyicisi olan siyasi iktidar, Tarım ve Orman Bakanlığı planlamayı, öngörüyü, buradaki verimi, uğranılan zararı telafi edecek bir yaklaşımla tarım politikası oluşturmadıkça Türkiye’nin gelecekte tarımının sürdürülebilirliği ciddi risk altında" dedi.

Gürer, kabak çekirdeği üreticileriyle tarlada görüştü.

Üreticilerin sıkıntılarını dinleyen Gürer, kabak çekirdeğinin önemli ölçüde Kayseri, Konya ve Nevşehir’de yetiştirilen kabaklardan elde edildiğine dikkati çekti.

ÜRETİCİ VERİMİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI

Nevşehirli üretici Soner Barut yaşadıkları sorunlara ilişkin Gürer'e şunları söyledi:

"Geçen sene patatesten zarar ettik, açığımızı kabak çekirdeği ile telafi ettik. Ama bu yıl yine patates para etmiyor ve bölgemizde çok sayıda patates üreticisi kabak üretmeye başladı. İklimsel olarak bu yıl da yüzde 50 verim hasarı var ve bu da zarar ettiği zaman vatandaşın bundan başka kurtaracak hiçbir ürünü de kalmadı. İklim şartı dolayısıyla geçen seneye göre 150-100 kilo arası olan verim şu anda 80-100 kilo arasında. Daha hasat etmeden kaybınız var. Çünkü aşırı hava sıcaklıklarından dolayı döl tutmama sıkıntısı var. 10 kabaktan beşinde kabak çekirdeği yok. Kabak yok yani. Tepek var ama boş. Yüzde 50 düşüklük var."

"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKLI ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR"

Üreticinin kaybını değerlendiren Gürer, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, "Küresel iklim değişikliği farklı ürünlere de zarar veriyor. Bir ani don gerçekleşti, ülkemizde 65 ilde bahçe bitkilerini vurdu. Sonra kuraklık buğday, arpa başta olmak üzere hububata zarar verdi. Ama gene hava sıcaklığından etkilenen bir ürün de kabak oldu. Bunun etkilenmesi kabak çekirdeği üretimine olumsuz biçimde yansıyacak" diye konuştu.

"GEÇEN SENE REKOLTE YÜKSEKTİ, KABAKLARIMIZ BÜYÜK OLURDU"

Üretici Ersin Bostan da hastalık ve iklimden kaynaklanan sorunları bulunduklarını bildirerek, "Bu sene kabakta dölleme yok. Bir tarlada on kabaktan ancak birinde kabak var. Geçen sene rekolte yüksekti, kabaklarımız büyük olurdu. Şimdi görüyorsunuz, ufak ufak. Çiftçi zarar ediyor. Bu iş sandıkta geldi, sandıkta gidecek" dedi.

"ÜRETİCİ ARTIK CANINDAN BEZMİŞ NE ÜRETSE ZARAR EDİYOR"

Sorunları değerlendiren Gürer, üreticilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii üretici artık canından bezmiş. Ne üretse zarar ediyor. Tohumunu alıyor, ilacını alıyor, gübresini alıyor. Mazotunu traktöre koyuyor. Ürünü ekiyor. Ektiği ürün ya tarlada kalıyor ya verimi düşük oluyor. Yeterli destekler verilmediği için de tarım kesimi büyük sorun yaşıyor. Çiftçilerin borçları 1 trilyon 56 milyar lirayı aşmış durumda. Ayrıca verilmesi gereken destekler zamanında verilmediği gibi bir yıl sonra veriliyor. Mazotun fiyatı artıyor, ürettiği ürünün değeri artmıyor. Bir de hava değişimlerinden ortaya çıkan sorunlarla beklediği rekolteyi alamayınca maliyetler katlanıyor."

"ÜRETEN DERTLİ, TÜKETEN DERTLİ"

Kabak çekirdeğinin tüketiciye yansıyan fiyat artışını da değerlendiren Ömer Fethi Gürer, "Şimdi üretici dertleniyor. Doğal olarak kabak çekirdeğini raftan alan vatandaş diyor ki: ‘Geçen yıl aldığım fiyatın bu yıl iki katına çıktı. Bu nasıl olacak?’ Üreten dertli, tüketen dertli. Bunun tek düzenleyicisi olan siyasi iktidar, Tarım ve Orman Bakanlığı planlamayı, öngörüyü, buradaki verimi, uğranılan zararı telafi edecek bir yaklaşımla tarım politikası oluşturmadıkça Türkiye’nin gelecekte tarımının sürdürülebilirliği ciddi risk altında" dedi.