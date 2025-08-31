Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"

Elazığ Baskil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kürüm, ülke kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Baskil'de üreticilerin bu sene yaşanan don felaketi nedeniyle büyük sıkıntıya girdiklerini ve borçlarını ödeyemez hale geldiklerini belirtti.

"ÇİFTÇİNİN CEBİNDEKİ PARASI BİTTİ"

Çiftçilerin son 3-4 yıldır tüm olumsuzlukları yaşadıklarını söyleyen Kürüm, devletin üreticilere nefes aldıracak tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimiz mağdur durumda. Ailecek çiftçilik yapmaya devam ediyoruz. Ben de bir çiftçi oğlu olarak konuşuyorum. Aşırı derecede sıkıntı yaşıyoruz. Nisan ayında yaşadığımız don olayı. Üzerinden 4 ay geçti. Şu ana kadar olan sürede bile çiftçinin cebindeki parası bitti. Devletimizin büyüklüğünün farkındayız. Devletin bir şeyler yapacağını biliyoruz. Bunu 4 aylık süre içerisinde bütün siyasiler sözlü olarak ifade etti. Ama artık çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Biz sözlü ifadeden ziyade artık pratiğe geçilmesini ve bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Biz fazla bir şey de istemiyoruz. Zaten Türkiye genel itibarı ile son 3-4 yılda yaşayabileceği bütün olumsuzlukları yaşıyor. Bir yandan yangın, bir yandan deprem, bir yandan bizim gibi çiftçilerin yaşadığı don felaketleri oluyor. Biz devletimize baba diyoruz. Babamızın da bize yardım etmesi lazım. Nasıl yardım edecek? Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki, bize verilen desteklerin ve sözlerin zamanında yerine getirilmesi.

''HER BİR PARSELE 50 BİN TL'LİK ELEKTRİK FATURASI OLACAK'

Yaklaşık 14 ayrı bölgede parsel kayısımız var. Genelinde güneş paneli olduğu için sıkıntımız yaşamıyorum ama. Sadece biri için Haziran ayında gelen elektrik faturası 7 bin 500 TL. Biz bu faturayı 6 ay boyunca ödeyeceğiz. Yaklaşık her bir parsele 50 bin TL'lik elektrik faturası olacak. Biz elektrik faturasını sıfırlayalım ya da devletimiz bunun üstüne çizgi çeksin demiyoruz. Biz erteleme istiyoruz. Bizim yaklaşık olarak 1,5 yıl boyunca yani bu sene Nisan ayında don oldu, kayısı yandı ama biz bir sonraki hasadı 2026 yılının Ağustos ayında alacağız. Biz diyoruz ki önümüzdeki sene Ağustos ayına kadar çiftçilerimizin, bölgedeki halkın tamamına elektrik faturası kesilmesin. Gelin önümüzdeki sene Eylül ayında toplam bir fatura çıkarın. Bizim de hasadımız olmuş olsun. O zaman faturayı ödeyelim.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI SIKINTILARI BİLİYORUZ"