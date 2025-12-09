İktidar içerisindeki kavga ayyuka çıktı! Özgür Özel Akın Gürlek belgelerinin AKP içinden geldiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında flaş iddialarda bulundu.

Özel, AKP’li bazı kişilerin Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olacağı iddiasını gündeme getirerek Gürlek ile ilgili iddiaları kendisine ulaştırdığını öne sürdü.

Gürlek hakkındaki iddiaları kendisine ulaştıran AKP'lilere tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Bir kez daha söylüyorum HSK'nın dönüp bunu başsavcıya bir bakması lazım. Ak Parti’den bazı arkadaşlara söylüyorum. Yok masak raporu, başsavcıya ait; Yok mal varlığı, yok noter işlem evrakı filanca noterden, yok villa tapusu, yok 100 milyon liralık villa almaya niyet, yok Lüksemburg'daki çift maaş, yok efendim senfoniler menfoniler, ıvırlar zıvırlar.

"AKP'NİN İÇ MESELELERİYLE MEŞGUL DEĞİLİZ"

Arkadaşlar ben mi atadım Akın Gürlek’i, bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz da. Akın Gürlek’i atayana gidin konuşun. Gelmiş burada bir grup, ‘Efendim Akın Gürlek gelecekmiş, dokunulmazlık için Adalet Bakanı olacakmış. Aman bunlar konuşulsun.’ Kardeşim, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması umurumda değil benim, benim umurumda olan adil yargılanma. Benim umurumda olan bu iftiraların açığa çıkmasıdır. Sizin iç meselelerinizle meşgul değiliz biz. Akın Bey de ne zaman isterse bize ulaştırılan belgelerin hepsini ona veririm."

"GÜN GELECEK HERKES BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

CHP lideri, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Günü geldiğinde şunu söylüyorum. HSK’ya daha bugün yaptığımız başvuru, kendisiyle ilgili, ‘değerlendirme dışı’. Gün gelecek herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek. AK Parti’nin kara oyunlarına, kara propagandasına, kendi iç kavgasına kimse bizi alet etmesin. Bizim elimizden namusuyla karar veren kimseye bir kötülük gelmez. Namuslu hiçbir savcı bizden korkmasın. Namuslu hiçbir hakim korkmasın. Ama cellatlık yapmaya gelenler, gelecekte bu parti iktidar olmasın diye ona darbeyi hukuk yoluyla yapmaya çalışanlar mücadelemizden korksunlar. Geleceklerinden de korksunlar.”