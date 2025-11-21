İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: Davada yeni gelişme yaşandı

İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: Davada yeni gelişme yaşandı
İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği ve hem İZSU hem de GDZ Elektrik’ten toplam 40 kişinin yargılandığı davada devlet memuru oldukları gerekçesiyle dosyaları ayrılan, aralarında İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın olduğu 6 kişinin soruşturma iznine yönelik yaptıkları itiraz reddedildi.

İzmir'de iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İZSU ve GDZ Elektrik’ten toplam 40 kişinin yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişi ölmüştü! 3 kişi serbest kaldıİzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişi ölmüştü! 3 kişi serbest kaldı

VALİLİK YARGILANMALARI İÇİN İZİN VERMİŞTİ

Dava sürecinde, İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu’nun devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrılmış ve yargılama izni için gerekli kurumlardan izin alınması kararlaştırılmış ve İzmir Valiliği yargılama için izin çıkmıştı.

YARGILANMA İZNİNE İTİRAZ REDDEDİLDİ

Hakkında yargılama izni verilen 6 isim, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

Öte yandan; 6 ismin itirazına ilişkin karar açıklandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 6 ismin itirazı “soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğu” gerekçesiyle reddedildi.

Barış Koç, Ömer Karabilgin ve Ezgi Nazaroğlu hakkındaki karar oybirliği ile verilirken Ali Hıdır Köseoğlu, Gürkan Erdoğan ve Serdar Sadi hakkındaki karar ise oybirliği ile alındı.

