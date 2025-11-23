İkbal Uzuner'in mezarında sapkın hareketler: 3 tutuklama

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ekim 2024'te Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner'i mezarında da rahat bırakmadılar. Uzuner'in mezarında sapkın hareketlerde bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.