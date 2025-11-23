İkbal Uzuner'in mezarında sapkın hareketler: 3 tutuklama
İstanbul'un Fatih ilçesinde Ekim 2024'te Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner'i mezarında da rahat bırakmadılar. Uzuner'in mezarında sapkın hareketlerde bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Henüz 19 yaşındaki İkbal Uzuner, 4 Ekim 2024 günü İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan surlarda, Semih Çelik tarafından vahşice katledildi.
Kamuoyunda "Sur cinayetleri" olarak bilinen olayda, geçtiğimiz günlerde İkbal Uzuner'in mezarına giden şüpheliler, uygunsuz hareketlerde bulundu.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.