Kalben'in taşıdığı pankart geceye damgasını vurdu! Ayşenur Halil - İkbal Uzuner ve Minguzzi...

Dün akşam konser veren ünlü şarkıcı Kalben'in, genç yaşta katledilen Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Mattia Ahmet Minguzzi isimlerinin yazılı olduğu pankartla sahneye çıkması, geceye damgasını vurdu.

Ünlü şarkıcı Kalben, dün akşam Kadıköy'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konserde sergilediği davranışla büyük takdir topladı.

Konser sırasında seyircilerin hazırladığı ve üzerinde Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğraflarıyla birlikte "Unutma" ifadesinin yer aldığı pankartı fark eden Kalben, seyircilerin yanına giderek pankartı aldı.

"HELAL OLSUN" DİYEREK ALKIŞLANDI

Seyircilerden aldığı pankartı sahneye taşıyan ünlü şarkıcının bu hareketine, salondaki seyirciler, alkışlar eşliğinde "Helal olsun!" diyerek karşılık verdi.

Kalben'in bu davranışı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

19 yaşlarında iki öğrenci olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, 4 Ekim 2024 tarihinde, Semih Çelik (19) tarafından katledilmişti. Cinayetlerin ardından Çelik ise intihar etmişti.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ise 24 Ocak 2025 tarihinde, Kadıköy'deki bir pazar yerinde bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

