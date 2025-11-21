Vahşice katledilen İkbal'in mezarında uygunsuz hareketlere soruşturma: 2 gözaltı

Kamuoyunda "Sur cinayetleri" olarak bilinen, İstanbul Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih surlarında vahşice öldürülmüştü! 'İkbal Uzuner eylemi' suç sayıldı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA: İKİSİ DE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.