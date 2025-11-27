İhraç edilen teğmenlerden Bakan Güler'e zehir zemberek sözler: Bizi sahipleneceğiniz yerde iftira atıyorsunuz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millî Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerin durumuyla ilgili sert tartışmalara sahne oldu. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ihraç gerekçesini "Atatürk sloganları" değil, "disiplinsizlik ve ailelere yönelik tavır" olarak açıklarken; ihraç edilen teğmenler sosyal medya üzerinden Bakan'a yanıt verdi. Bakan Güler'in sözlü beyanı ile ihraç kararındaki resmi gerekçe arasındaki fark ise dikkat çekti.

BAKAN GÜLER: ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ DEDİKLERİ İÇİN SORU SORULMADI

Komisyonda CHP’li milletvekillerinin 5 teğmenin ihracını eleştirmesi üzerine söz alan Bakan Yaşar Güler, sürecin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ilgisi olmadığını savundu. Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirine, ‘Biz Atatürk'ün temsilcileriyiz, Atatürk’ün askerleriyiz’ dediği için tek bir soru sorulmadı. ‘Neden kılıç çektiniz’ diye hiçbir soru sorulmadı. ‘Neden bilmem neyi havaya fırlattınız’ diye bir soru sorulmadı. Neden atıldı? Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?”

Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir

"BU DİSİPLİNSİZLİK YÜZÜNDEN TERÖRLE MÜCADELE UZAR"

Bakan Güler’in bu açıklaması üzerine araya giren bir CHP’li milletvekilinin, “Bu atılması için bir suç mudur?” sorusuna Güler sesini yükselterek yanıt verdi. Konuyu terörle mücadele disiplinine bağlayan Güler, “Atılması için büyük suç. Siz işte böyle düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, başka bir olay olursa da 55 sene sürer. Oradaki bir teğmenin, orada 5 yıldır bekleyen annesini, babasını, çocuklarını, yanından çağırma hakkı var mı?” ifadelerini kullandı.

BAKANIN SÖZLERİ İLE RESMİ GEREKÇE ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Bakan Güler’in komisyonda dile getirdiği "ailelerin alandan çıkarılması" gerekçesi, teğmenlerin ihraç edilmesine dayanak oluşturan resmi kararla çelişti. İhraç kararının yazılı gerekçesinde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

“Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır. Böylelikle eylemler, TSK’yı tartışılır hale getirerek, toplumda ayrışmalara sebep olmuş ve ordunun vatan, millet, Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.”

12 askerin şehit olduğu mağarayı PKK mı tarif etti? Bakan Güler öyle bir anlattı ki kimse bir şey anlamadı

TEĞMENLERDEN BAKAN GÜLER'E SERT YANITLAR

Bakan Güler'in TBMM'deki açıklamalarının ardından, TSK'dan ihraç edilen teğmenler sosyal medya hesapları üzerinden tek tek yanıt verdi. Teğmenler, Bakan'ın "iftira attığını" ve sürecin anlatıldığı gibi olmadığını savundu.

SERHAT GÜNDAR: DİSİPLİNSİZLİK DEDİNİZ YEMEDİ, İFTİRA ATIYORSUNUZ

“Varsayalım yok böyle bir hakkımız. Törenden sonra sevincimizi yaşama hakkımız, gençliğimizden verdiğimiz 5 yılın mükâfatını almanın heyecanını yaşama hakkımız... Bunun karşılığı senede yalnızca bir tane çıkan Harbiye birincisinin ihracı mıydı? Kaldı ki bizi TSK Disiplin Kanunu 6-1(c) maddesinden 'TSK'nin itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak'tan ihraç ettiniz. Disiplinsizlik dediniz yemedi, itibarı sarsıldı dediniz yemedi, yurtdışı iltisakları var dediniz yemedi. Bizi sahipleneceğiniz yerde bir de iftira atıyorsunuz 23 yaşında 5 teğmene. Yazıklar olsun. Bunları unutmayacağız.”

DENİZ DEMİRTAŞ: TEHDİTLER SAVURULURKEN BAKANLIK OLARAK GÖZ YUMULDU

“Bizlerin oturduğu sıralarda sizler de oturup Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunun siyaset malzemesi olup bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz. Ayrıca o sıralarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli iken bize karşı ağza alınmayacak hakaretler edilip tehditler savurulurken bakanlık olarak göz yumuldu. Bize bunu yapanlar acaba arkadaşlarının yüzüne bakabilecek mi? Ben ve dört silah arkadaşım, devre arkadaşlarımızın yüzlerine bakabileceğimizden hiçbir şüphem yok.”

İZZET TALİP AKARSU: BİZİ KENDİMİZİ TEKRARDAN SAVUNMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN

“Olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Sn. Bakanın halen ihraç kararı hakkındaki açıklamalarını takip ediyorum. Anladığım kadarıyla Bakan Bey bilgi alma sürecinde bizlere ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz/Temsilcileriyiz’ lafzımızla alakalı herhangi bir soru yöneltilmediğini iddia etmiş. Lütfen bunu bir de emekliye ayrılan Bilgi Alma İşlemi Heyeti Başkanı paşamıza sorabilir misiniz? O size kendisinin bana karşı neler sorduğunu ve nasıl davrandığını cesurca dile getirecektir hiç şüphem yok. Lütfen daha hayatının başında zorla farklı mücadelelerin içine girmiş bulunan evlatlarınız yaşındaki insanları daha da zor duruma sokmayın. Bizi kendimizi tekrardan savunmak zorunda bırakmayın.”

BATUHAN GAZİ KILIÇ: ŞEHİT ANNESİNE PARMAK SALLAYABİLMEYE HAKKI YOKTUR