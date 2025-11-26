12 askerin şehit olduğu mağarayı PKK'mı tarif etti? Bakan Güler öyle bir anlattı ki kimse bir şey anlamadı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz Temmuz ayında 12 mehmetçiğin şehit olduğu mağaraya dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güler'in açıklaması akıllarda çok sayıda soru işareti oluşmasına yol açtı.