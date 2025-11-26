Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir

Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'da siyasileşme olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Teğmenlerin ihracı... Yaşar Güler 'kılıf' gibi gerekçeyi böyle savunduTeğmenlerin ihracı... Yaşar Güler 'kılıf' gibi gerekçeyi böyle savundu

AKP'li Mehmet Muş'un başkanlık ettiği görüşmelerin ardından milletvekillerinin TSK'da siyasileşme iddialarına yanıt veren Güler, "Bugüne kadar bana daha Cumhurbaşkanımız 'Ya Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap' dememiştir. Yemin ederim diyorum size" dedi.

thumbs-b-c-ceed96515ed353f183162a2328b104a4.jpg
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"İnanın bana değerli vekillerim, bugüne kadar bir tane siyasi siyasetle ilgili bir şey benim önüme gelmemiştir. Bunu yani nasıl inandırmamı isterseniz öyle inandırabilirim. Gelmemiştir. Gelse de bakın gelse de yapmam. Açık söylüyorum. Şimdi bana bir tane örnek gösterin. Ben kabul edeceğim. Gösteremezsiniz" diyen Milli Savunma Bakanı iddialara ilişkin şunları söyledi:

  • "Hiçbir tarikat… Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Sayın vekillerim bunun ilgilileri var. Türkiye, bizim Silahlı Kuvvetlerimize aldığımız her bir personeli minimum yılda üç defa MİT’e ve Emniyet’e sorarız. Bir ufacık bir bilgiyle gelsin, ertesi gün ne olduğunu Personel Genel Müdürü burada kendisine sorabilirsiniz. Arkadaşlar inanın bana. Bak bu kadar uzun süredir çalışıyorum."
  • "Bugüne kadar bana daha Cumhurbaşkanımız 'Ya Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap' dememiştir. Yemin ederim diyorum size. Dememiştir. Bana demediği gibi şu andaki Genelkurmay Başkanı'na da demiyor. Öyle bir şey yok. Yani Silahlı Kuvvetlerimiz, bak hepiniz biliyorsunuz, arkadaşlar Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz."

Kaynak:ANKA

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Siyaset
Mustafa Sarıgül de 'En Ankaralı fotoğrafım' akımına katıldı: Yurttaşı Erzincan tabelasına davet etti
Mustafa Sarıgül de 'En Ankaralı fotoğrafım' akımına katıldı: Yurttaşı Erzincan tabelasına davet etti
12 askerin şehit olduğu mağarayı PKK'mı tarif etti? Bakan Güler öyle bir anlattı ki kimse bir şey anlamadı
12 askerin şehit olduğu mağarayı PKK'mı tarif etti? Bakan Güler öyle bir anlattı ki kimse bir şey anlamadı