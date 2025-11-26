Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Teğmenlerin ihracı... Yaşar Güler 'kılıf' gibi gerekçeyi böyle savundu

AKP'li Mehmet Muş'un başkanlık ettiği görüşmelerin ardından milletvekillerinin TSK'da siyasileşme iddialarına yanıt veren Güler, "Bugüne kadar bana daha Cumhurbaşkanımız 'Ya Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap' dememiştir. Yemin ederim diyorum size" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"İnanın bana değerli vekillerim, bugüne kadar bir tane siyasi siyasetle ilgili bir şey benim önüme gelmemiştir. Bunu yani nasıl inandırmamı isterseniz öyle inandırabilirim. Gelmemiştir. Gelse de bakın gelse de yapmam. Açık söylüyorum. Şimdi bana bir tane örnek gösterin. Ben kabul edeceğim. Gösteremezsiniz" diyen Milli Savunma Bakanı iddialara ilişkin şunları söyledi: