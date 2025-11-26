Yaşar Güler'den TSK'da siyasileşme açıklaması: Bana daha Cumhurbaşkanımız 'bunu da böyle yap' dememiştir
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.
AKP'li Mehmet Muş'un başkanlık ettiği görüşmelerin ardından milletvekillerinin TSK'da siyasileşme iddialarına yanıt veren Güler, "Bugüne kadar bana daha Cumhurbaşkanımız 'Ya Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap' dememiştir. Yemin ederim diyorum size" dedi.
"İnanın bana değerli vekillerim, bugüne kadar bir tane siyasi siyasetle ilgili bir şey benim önüme gelmemiştir. Bunu yani nasıl inandırmamı isterseniz öyle inandırabilirim. Gelmemiştir. Gelse de bakın gelse de yapmam. Açık söylüyorum. Şimdi bana bir tane örnek gösterin. Ben kabul edeceğim. Gösteremezsiniz" diyen Milli Savunma Bakanı iddialara ilişkin şunları söyledi:
- "Hiçbir tarikat… Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Sayın vekillerim bunun ilgilileri var. Türkiye, bizim Silahlı Kuvvetlerimize aldığımız her bir personeli minimum yılda üç defa MİT’e ve Emniyet’e sorarız. Bir ufacık bir bilgiyle gelsin, ertesi gün ne olduğunu Personel Genel Müdürü burada kendisine sorabilirsiniz. Arkadaşlar inanın bana. Bak bu kadar uzun süredir çalışıyorum."
- "Bugüne kadar bana daha Cumhurbaşkanımız 'Ya Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap' dememiştir. Yemin ederim diyorum size. Dememiştir. Bana demediği gibi şu andaki Genelkurmay Başkanı'na da demiyor. Öyle bir şey yok. Yani Silahlı Kuvvetlerimiz, bak hepiniz biliyorsunuz, arkadaşlar Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz."
