İçme suyunda 'arsenik' krizi!

Yayınlanma:
Isparta’da kuraklık nedeniyle Eğirdir Gölü’ndeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte içme suyunda tespit edilen arsenik oranının yasal sınırların çok üzerine çıktığı iddia edilirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen suyun ilaçlandığını ve güvenle içilebileceğini savundu.

Isparta’da içme suyu şebekesinden alınan numunelerde halk sağlığını tehdit eden ciddi bulgulara rastlandı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısına göre, Türk Standartları Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen arsenik oranı üst sınırı %0,01 iken, kentteki bazı ölçümlerde bu oranın %15-16 seviyelerine kadar yükseldiği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, alınan 513 su numunesinden 176’sının içme suyu kriterlerine uygun olmadığı saptandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü’ndeki derinliğin 9 metreden 4 metreye düşmesiyle birlikte dipteki azot ve arseniğin suya karıştığını vurguladı. Halıcı, bilinçsiz sulama ve tarımsal faaliyetlerin göldeki kirliliği zehirleyici boyuta ulaştırdığı uyarısında bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün analiz sonuçları riskin büyüklüğünü kanıtlarken, numunelerin şebeke çıkışlarından alınmasına rağmen sonuçların olumsuz çıkması dikkat çekti.

Meteoroloji tahminini açıkladı: Sıcaklık artacak yurda bir damla düşmeyecekMeteoroloji tahminini açıkladı: Sıcaklık artacak yurda bir damla düşmeyecek

"BUGÜNE KADAR SUDAN KAYNAKLI TEK BİR RAHATSIZLIK ŞİKAYETİ ALMADIK"

AKP’li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise su seviyesindeki kritik düşüşü kabul etmekle birlikte, arsenik oranlarındaki yükselişin kısa süreli dalgalanmalardan ibaret olduğunu savundu. Şehre verilen suyun düzenli olarak ilaçlandığını belirten Başdeğirmen, "Şu andaki suya sağlıksız diyemem, içilebilir durumda sularımızı veriyoruz. Ben suyumu çeşmeden içiyorum. Bugüne kadar sudan kaynaklı tek bir rahatsızlık şikayeti almadık" dedi. Başkan ayrıca, 500 milyon liralık ödenek ayrılan yeni arıtma tesisi için ihale sürecinin kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

