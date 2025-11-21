İçişleri Bakanlığı'nda kriz! Yerlikaya Bülent Turan'ın üzerini çizdi!
Bir süredir aralarında gerginlik olduğu öne sürülen İçişleri Bakanı Yerlikaya ile bakan yardımcısı Bülent Turan arasındaki iplerin tamamen koptuğu iddia edildi. Gece boyunca bütçe çalışmaları için haber bekleyen Turan’a beklediği telefon sabaha kadar gelmedi. Turan’ın beklediği telefon sabah İstanbul uçağına binmek üzereyken geldi. Ancak iş işten çoktan geçmişti.
KOMİSYON SALONUNDA GÖRÜNMEYEN KOLTUK
T24'ten Tolga Şardan’ın yazısına göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde göze çarpan ilk detay, bakan yardımcılarının oturduğu sırada Bülent Turan’ın bulunmamasıydı. Normalde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hemen yanında oturması gereken Turan’ın koltuğunda, bu kez Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu vardı.
Bu yokluk CHP’li vekillerin dikkatini çekti; Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Murat Bakan ve Yaşar Tüzün peş peşe “Turan nerede?” diye sordu. Yerlikaya sorulara tek kelime etmedi; sözcülüğü Komisyon Başkanı Mehmet Muş üstlendi. Tutanaklara geçen atışma, gerginliğin Meclis’te bile fark edildiğini gösterdi.
Tutanaklara geçen o tartışma şu şekilde:
“(…) Veli Ağbaba: Sayın Başkan, Sayın Bakan; bir şey soracağım: Bülent Turan yok?
Mehmet Muş: Onu bana değil değerli arkadaşlar.
Veli Ağbaba: Bülent Turan yok, Bülent Turan. Nerede Bülent Turan?
Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, siz her soruyu bana...
Veli Ağbaba: Eski Grup Başkan Vekiliydi. Görevden mi aldınız, görevden mi alındı?
Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, siz her aklınıza geleni bana niye soruyorsunuz?
Veli Ağbaba: Bülent Turan görevden mi alındı Başkanım?
Mahmut Tanal: Siz başkansınız orada, siz orada başkan olduğunuz için size soruyoruz tabii.
Veli Ağbaba: Bülent Turan görevden mi alındı Başkanım? Bülent Turan nerede, Bülent Turan yok?
Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, teşekkür ediyorum.
Yaşar Tüzün: Beraber vekillik yaptınız eski Grup Başkan Vekiliydi, sizin mevkidaşınızdı Başkanım.
Murat Bakan: Meclis adabını bilen bir kişi var Bakanlıkta, o da Bülent Turan. Yoksa sonradan mı gelecek?
Mehmet Muş: Arkadaşlar, benim mevkidaşımdı, ben de bir zamanlar bakandım ama şimdi değilim.
Veli Ağbaba: Peki niye hakkını savunmuyorsun?
Mehmet Muş: O zaman milletvekili, şimdi değilim...
Veli Ağbaba: Veli Ağbaba varsa herkes için var, herkesin hakkını Veli Ağbaba savunuyor. (…)”
TURAN DAHA ÖNCE DURUMU ERDOĞAN'A DA BİLDİRMİŞTİ
Şardan'ın aktardıklarına göre Turan, Yerlikaya ile yaşadığı sorunları daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönüp, “Hasan Bey, bunlardan neden bizim haberimiz yok?” şeklinde tepkisini göstermişti.
Şardan'ın t24'te yayımlanan yazısından ilgili kısım şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde dikkat çekici bir fotoğraf ve görüntü vardı kameralara yansıyan.
Komisyon salonunda bakanlık bürokratlarına ayrılan bölümün en öndeki beş kişilik sırasında tam ortada Bakan Ali Yerlikaya oturdu. Sağ tarafındaki iki kişi bakan yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş, soldaki iki kişi ise yine Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ydu.
Oysa Gündoğdu’nun yerinde yine Bakan Yardımcısı Bülent Turan oturacaktı. Ancak oturamadı maalesef!
Turan’ın yokluğu kimi komisyon üyesi milletvekillerinin de dikkatini çekmiş olacak ki Turan’ı özellikle soranlar oldu. CHP’li Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Murat Bakan ve Yaşar Tüzün, Turan’ın yokluğunu hem Bakan Yerlikaya hem de Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş’a sordular.
İçişleri Bakanlığı’nda neler yaşanıyor?
CHP’lilerin Turan’la ilgili sorularına ve yorumlarına Yerlikaya’dan hiç yanıt gelmedi. Sesini çıkarmadı. Yerlikaya yerine Komisyon Başkanı Muş, muhatap oldu CHP’li vekillerle.
Peki Turan neden yoktu TBMM’deki bütçe görüşmelerinde?
Sorunun yanıtını vermeden evvel yakın tarihte Yerlikaya ile Turan arasındaki gerilimi hatırlatmakta fayda var.
Sürekli okurlar hatırlayacaktır; 19 Eylül’de yayımlanan Büyüteç’te Bakan Yardımcısı Turan’ın bakanlıktaki görevi sırasında yaşadığı sıkıntıları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığını aktardım.
Turan’ın sıkıntıları, Bakan Yerlikaya’nın kendisine karşı tutumu ve çalışma yöntemlerinden kaynaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönüp, “Hasan Bey, bunlardan neden bizim haberimiz yok?” şeklinde tepkisini göstermişti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki bu görüşmenin önce bakanlık kulislerine, ardından da Büyüteç aracılığıyla kamuoyuna yansıması, Yerlikaya ile Turan arasındaki “pamuk ipliğine” bağlı bağlantıyı tamamen kopardı.
Yerlikaya, o günden sonra Turan’ı adeta yok saydı bakanlıkta. Her ne kadar dört yardımcısı bulunsa da Yerlikaya, Adana’da Kiremithane Mahallesinde beraber büyüdüğü “sağ kolu” Mehmet Sağlam’a bakanlık yönetiminde uzunca bir süredir ayrıcalıklı yaklaşım gösteriyor.
Yeri geldikçe diğer bakan yardımcıları Karaloğlu ve Aktaş, kapalı kapılar ardında bu durumdan hoşnutsuzluklarını konuşmaktan geri durmuyor. Karaloğlu ve Aktaş, Turan’a göre nispeten daha şanslılar, en azından Yerlikaya’nın yanında “görüntü” verebiliyorlar. Ama Turan, tamamen kadro dışı durumda.
Turan’ın bu yılki bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’de yer al(a)mamasının sebebi bu süreç.
Bilindiği üzere, bürokraside gelecek yılın bütçe çalışmaları, içinde bulunulan yılın ortalarında başlar. TBMM çalışmalarına iki ay kala hızlanır ve son iki-üç haftada iyice netleşir ve nihayetinde Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulur.
Bakanlık kulislerine yansıdığı üzere geçen yıl, yani 2024’teki 2025 yılı bütçe çalışmalarının bakanlık ve TBMM’deki süreçlerine başından itibaren katılan Turan, 2026 yılı çalışmalarının hiçbirisinde Yerlikaya tarafından görevlendirilmedi.
Uçakta gelen telefon!
Her iki taraf için can sıkıcı bir tablo olmakla birlikte İçişleri Bakanlığı bütçesinin TBMM’ye sunulacağı 17 Kasım sabahı ve bir gece öncesinde şunlar yaşandı:
Bakanlığın yazılı olmayan çalışma yöntemleri çerçevesinde TBMM’deki bütçe çalışmalarına katılması bizzat İçişleri Bakanı’nca uygun görülen bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar, en geç bir gece önce bakan özel kalemince aranıp bilgilendirilir. Geçen yıl da böyle oldu. Sunumdan bir gece önce Yerlikaya’nın özel kalemi, ertesi gün TBMM’de bulunması gereken üst düzeyi bilgilendirip davet etti.
Ancak bu yıl böyle olmadı!
17 Kasım sabahı TBMM’de bulunması gerekenler arasındaki Bakan Yardımcısı Turan, bir gece önce bakanlıktan ertesi günkü bütçe çalışmaları için haber bekledi. Ancak Turan’ın beklediği telefon gece boyunca gelmedi.
Turan, herhangi bir davet alamayınca, üyesi olduğu Türgev’in çalışmalarına katılmak amacıyla 17 Kasım sabahı erken saatlerde İstanbul’a gitmek amacıyla Esenboğa Havalimanı’na geldi. Uçağı 09.00’da olan Turan’ın cep telefonu, uçak kalkmak üzereyken çaldı.
Arayan, Bakan özel kalemiydi. Turan’a saat 10.30’da Bakan Yerlikaya’nın karşılaması için TBMM’ye geçmesi talimatı verildi. Telefona yanıt veren Turan, İstanbul uçağında olduğunu ve gelemeyeceğini bildirdi.
İki testi çarpışırsa…
Ve film burada koptu şimdilik.
Yerlikaya ile Turan arasındaki çalışma sistemini şimdilerde “sıfır temas” şeklinde yorumlamak yanlış olmayacak.
Güncel AKP ve bakanlık kulislerine göre, Yerlikaya olası kabine değişikliğinde yerini koruyacak gibi. Yerlikaya görevinde kalırsa Turan’a yeni görev yolu görünüyor şimdiden.
Doğrusunu isterseniz, Yerlikaya ile Turan arasında yaşanan bu tablo, düğmelerin baştan yanlış iliklenmesinin sonucu!
2023’teki genel seçimlerden öncesinde Turan, AKP’nin TBMM’deki Grup Başkanvekili olarak dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan daha etkin konumdaydı. “Emir verme” denilmese de Turan konumu gereğince Yerlikaya’nın üzerindeydi.
Seçimlerden sonra kurulan AKP kabinesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bakan koltuğuna oturması -daha düne kadar üst konumdaki Turan’ın bu kez Yerlikaya’nın emrine atanması- “kötü yönetim şeklinin bir örneği” olarak karşımıza çıktı.
Sonuçta hem Yerlikaya hem de Turan gereksiz yere yıprandı.
Ne demişti atalar: “İki testi çarpışınca, bir kırılırsa diğeri de çatlar!”
Yerlikaya-Turan arasındaki krizde kimin kırıldığına, kimin çatladığına siz karar verin.