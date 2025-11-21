İçişleri Bakanlığı'nda kriz! Yerlikaya Bülent Turan'ın üzerini çizdi!

Bir süredir aralarında gerginlik olduğu öne sürülen İçişleri Bakanı Yerlikaya ile bakan yardımcısı Bülent Turan arasındaki iplerin tamamen koptuğu iddia edildi. Gece boyunca bütçe çalışmaları için haber bekleyen Turan’a beklediği telefon sabaha kadar gelmedi. Turan’ın beklediği telefon sabah İstanbul uçağına binmek üzereyken geldi. Ancak iş işten çoktan geçmişti.

KOMİSYON SALONUNDA GÖRÜNMEYEN KOLTUK

T24'ten Tolga Şardan’ın yazısına göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde göze çarpan ilk detay, bakan yardımcılarının oturduğu sırada Bülent Turan’ın bulunmamasıydı. Normalde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hemen yanında oturması gereken Turan’ın koltuğunda, bu kez Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu vardı.

Bu yokluk CHP’li vekillerin dikkatini çekti; Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Murat Bakan ve Yaşar Tüzün peş peşe “Turan nerede?” diye sordu. Yerlikaya sorulara tek kelime etmedi; sözcülüğü Komisyon Başkanı Mehmet Muş üstlendi. Tutanaklara geçen atışma, gerginliğin Meclis’te bile fark edildiğini gösterdi.

Tutanaklara geçen o tartışma şu şekilde:

“(…) Veli Ağbaba: Sayın Başkan, Sayın Bakan; bir şey soracağım: Bülent Turan yok?

Mehmet Muş: Onu bana değil değerli arkadaşlar.

Veli Ağbaba: Bülent Turan yok, Bülent Turan. Nerede Bülent Turan?

Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, siz her soruyu bana...

Veli Ağbaba: Eski Grup Başkan Vekiliydi. Görevden mi aldınız, görevden mi alındı?

Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, siz her aklınıza geleni bana niye soruyorsunuz?

Veli Ağbaba: Bülent Turan görevden mi alındı Başkanım?

Mahmut Tanal: Siz başkansınız orada, siz orada başkan olduğunuz için size soruyoruz tabii.

Veli Ağbaba: Bülent Turan görevden mi alındı Başkanım? Bülent Turan nerede, Bülent Turan yok?

Mehmet Muş: Sayın Ağbaba, teşekkür ediyorum.

Yaşar Tüzün: Beraber vekillik yaptınız eski Grup Başkan Vekiliydi, sizin mevkidaşınızdı Başkanım.

Murat Bakan: Meclis adabını bilen bir kişi var Bakanlıkta, o da Bülent Turan. Yoksa sonradan mı gelecek?

Mehmet Muş: Arkadaşlar, benim mevkidaşımdı, ben de bir zamanlar bakandım ama şimdi değilim.

Veli Ağbaba: Peki niye hakkını savunmuyorsun?

Mehmet Muş: O zaman milletvekili, şimdi değilim...

Veli Ağbaba: Veli Ağbaba varsa herkes için var, herkesin hakkını Veli Ağbaba savunuyor. (…)”

TURAN DAHA ÖNCE DURUMU ERDOĞAN'A DA BİLDİRMİŞTİ

Şardan'ın aktardıklarına göre Turan, Yerlikaya ile yaşadığı sorunları daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönüp, “Hasan Bey, bunlardan neden bizim haberimiz yok?” şeklinde tepkisini göstermişti.

Şardan'ın t24'te yayımlanan yazısından ilgili kısım şu şekilde: