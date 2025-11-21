İBB'nin 2026 yılı bütçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2026 mali yılı konsolide bütçesini görüşmek üzere toplandı. Yaklaşık 10 saat süren müzakerelerin ardından, İSKİ ve İETT'yi de kapsayan 609 milyar 357 milyon liralık bütçe, 151 evet oyuna karşı 86 ret oyuyla kabul edildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bütçe sunumunda "2025 yılında yaşadığımız tüm ekonomik ve siyasi zorlukları göz önünde bulundurarak, temkinli ama kararlı, dikkatli ama cesur bir bütçe hazırladık" ifadelerini kullandı.

215 MİLYAR LİRA YATIRIMLARA AYRILDI

Konsolide bütçenin 215 milyar 619 milyon liralık bölümünün yatırımlara ayrıldığı açıklandı. Bu tutarın 156 milyar lirası İBB, 42,7 milyar lirası İSKİ ve 16,7 milyar lirası İETT için tahsis edildi. Aslan, "Son 6 yılda olduğu gibi 2026 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor" dedi.

RAYLI SİSTEMLER İÇİN 35,5 MİLYAR LİRA

Raylı sistem yatırımlarına bütçeden 35,5 milyar lira ayrıldığı bildirildi. Pendik-Kaynarca metro hattının yüzde 87 oranında tamamlandığı açıklanırken, "Hız kesmeden, ara vermeden çalışmaya devam, üretmeye devam ediyoruz" vurgusu yapıldı.

KENT LOKANTALARINDA 8 MİLYON KİŞİYE YEMEK

Kent lokantaları projesi kapsamında 19 lokantada bugüne kadar 8 milyon kişiye yemek hizmeti verildiği açıklandı. Bu hizmetle vatandaşların bütçesine 1,5 milyar lira katkı sağlandığı belirtildi. Aslan, "Hemşehrilerimizin bütçesine bu faaliyetle tam 1,5 milyar lira katkı sağladık. Yeni kent lokantaları açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBADETHANELERE 2,5 MİLYAR HARCANDI

İbadethanelere yönelik yatırımlar kapsamında iki cami ve bir cemevi inşaatının devam ettiği bildirildi. Bugüne kadar tamamlanan tüm ibadethaneler için 2,5 milyar lira harcama yapıldığı açıklandı. Aslan, "2024 yılında tarihi bir kararla İBB Meclisi'nin onayıyla cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin yanına cemevlerini de resmen dahil ettik" dedi.

ULAŞIM HİZMETLERİ GENİŞLETİLECEK

Şehir Hatları filosunun 2019'da 28 araç ve 21 hatla hizmet verirken, bugün 83 araçlık filoyla 32 hatta günlük 863 sefer düzenlendiği açıklandı. Toplu ulaşım hizmetlerindeki bu büyümenin 2026 yılında da devam edeceği vurgulandı.