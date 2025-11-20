DEM Partili Tayip Temel: KCK kumpasının kalitesi yüksekti İBB iddianamesi çok yüzeysel
DEM Parti Genel Başkanı Tayip Temel, KCK davasınndaki iddiaları hatırlatarak İBB iddianamesine tepki gösterdi. "KCK davasında kumpasın kalitesi yüksekti" diyen Temel, "Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok" şeklinde konuştu.
DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 8 ayda hazırlanan İBB iddinamesinin çok yüzeysel olduğunu belirterek, "Öykü yok, örgü yok" dedi.
KCK davasından yıllarca hapis yattığını hatırlatan Temel, "O davada yapay deliller ve dijital materyallerle kumpasın kalitesi yüksekti. Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok" dedi.
"KCK KUMPASININ KALİTESİ YÜKSEKTİ BUNDA O ÖYKÜ YOK"
Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programına konuk olan DEM Partili Temel, şöyle konuştu:
- "Bu iddianameyi düzenleyenler, çok büyük bir yüzeysellikle iş yapmışç Mesela biz de kumpasa uğradık. Ben gazeteciydim KCK davasından yargılandım, 4-5 yıl hapis yattım. İddianameler yapay deliller, dijital deliller ile kumpasın kalitesi yüksekti. Ben burda öyle bir şey görmedim. Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok."