DEM Partili Tayip Temel: KCK kumpasının kalitesi yüksekti İBB iddianamesi çok yüzeysel

DEM Partili Tayip Temel: KCK kumpasının kalitesi yüksekti İBB iddianamesi çok yüzeysel
Yayınlanma:
DEM Parti Genel Başkanı Tayip Temel, KCK davasınndaki iddiaları hatırlatarak İBB iddianamesine tepki gösterdi. "KCK davasında kumpasın kalitesi yüksekti" diyen Temel, "Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok" şeklinde konuştu.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 8 ayda hazırlanan İBB iddinamesinin çok yüzeysel olduğunu belirterek, "Öykü yok, örgü yok" dedi.

KCK davasından yıllarca hapis yattığını hatırlatan Temel, "O davada yapay deliller ve dijital materyallerle kumpasın kalitesi yüksekti. Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok" dedi.

Cem Küçük İBB iddianamesiyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti: Arada insan yalan... Şey ağzından bir şey kaçırabilirCem Küçük İBB iddianamesiyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti: Arada insan yalan... Şey ağzından bir şey kaçırabilir

"KCK KUMPASININ KALİTESİ YÜKSEKTİ BUNDA O ÖYKÜ YOK"

Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programına konuk olan DEM Partili Temel, şöyle konuştu:

  • "Bu iddianameyi düzenleyenler, çok büyük bir yüzeysellikle iş yapmışç Mesela biz de kumpasa uğradık. Ben gazeteciydim KCK davasından yargılandım, 4-5 yıl hapis yattım. İddianameler yapay deliller, dijital deliller ile kumpasın kalitesi yüksekti. Ben burda öyle bir şey görmedim. Bu iddianame çok yüzeysel, öykü yok, örgü yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Siyaset
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz