İBB tutuklularının aileleri yine bir aradaydı: Saraçhane’den yükselen umudu kıramayacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta düzenlenen operasyonun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları ve tutuklanan kişilerin yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, düzenli olarak Saraçhane’de toplanarak adalet çağrılarını tekrarlıyor.

Bugün yeniden Saraçhane Parkı’nda bir araya gelen aileler, yaptıkları açıklamada “adalet” çağrılarını yineledi. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, yaptığı konuşmada “Saraçhane’den yükselen bu umudu, direnci asla kıramayacaklar. Bu umut ve bu direnç, gençlerin geleceği içindir. Ekrem de gençlere, onların geleceği için umutla ve inançla çalıştı. Bugün de aynı şekilde, onların sorunlarını dert edinmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLİYOR"

“Adalet ve demokrasi isteyen herkesi buluşmalarımıza davet ediyorum. Gelin hep birlikte toplum vicdanının ortak sesi olalım. Çocukları büyürken onlardan ayrı bırakılanların dört duvar arasında yankılanan isyanlarını biz duyuralım. Annem nerede, babam neden eve gelmiyor diye soran çocukların yaralarını biz saralım. 30 Ekim 2024'ten bu yana bu sürecin kabusunu yaşıyoruz. Bugün 19 Mart'ın üzerinden tam 6 ay geçti. 6 aydır onlar tutuklu, bizlerse eksiğiz. Evlatlarımızla, ailemizle birlikte 6 aydır onların yolunu gözlüyor, günleri sayıyoruz. 6 aydır birbirimize tutunuyor, milletimizden güç alıyoruz. Bu adaletsizliğin artık son bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Dilek İmamoğlu, hala iddianamenin hazırlanmadığını belirterek “Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ihlal ediliyor. Biz sevdiklerimizin yargılanmadan mahkum edilmesine karşı çıkıyoruz.“ dedi.

"BİZ BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yargının birine başka, diğerine başka uygulanmasını reddettiklerini ifade eden İmamoğlu, “Yargının herkese eşit işlemesini talep ediyoruz. Bugün hukuk ne yazık ki siyasetin bir aracı haline gelmiş durumda. Yaşananlar, yaşananlar dün toplum için büyük bir hukuk ve demokrasi sorunu olmuştur. Yargının siyasete bu derece müdahil olması hepimize zarar veriyor. Açılan yaralar, verilen zararlar ortadayken Şafak operasyonlarına hala devam ediliyor.” sözlerini sarf ederek Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonu anımsattı.

Sözlerine, “Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonla onlarca kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Siyasetle yargı iç içe geçmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında karar ertelendi. Yargı demokrasi kılıcı gibi sürekli bir tehdit ve milli iradeyi engelleme aracı olarak kullanılmaya devam ediliyor.” ifadeleriyle devam eden İmamoğlu, “Ekrem'in 31 yıl önce emeğiyle aldığı diploma siyasi amaçları uğruna hak, hukuk eliyle iptal edilmeye çalışılıyor. Yargılama süreçleri uzatılarak bilinçli bir belirsizlik hali yaratılıyor. Yaşanan bu diploma iptali süreci yargının içinde bulunduğu durumun başlı başına bir göstergesidir ve bu durum sadece Ekrem İmamoğlu'nun meselesi değildir. Türkiye'nin kurumsallığı, gençlerimizin emekleri, hayalleri söz konusudur. Gençlerimizin gençlerimiz bin bir çabayla elde ettikleri diplomaların bir çırpıda iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz buna asla izin vermeyeceğiz, veremeyiz.” dedi.

"BU UMUDU ASLA KIRAMAYACAKLAR"

Dilek İmamoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Size Ekrem İmamoğlu'nun savunmasından bir bölüm okumak istiyorum: Dünyanın demokrasiyi yok sayan çılgınca işler yapan ülkelerinin peşinden gidemeyiz. Bakın başka bazı ülkelerin farklı zenginlikleri olabilir. Bizim zenginliğimiz insan kaynağımızdır. Sizsiniz, biziz, hepimiziz. Burada olmayan evlatlarımız, insan kaynağımız en büyük zenginliğimizdir. İnsan kaynağımızı yeteneğiyle var eden ise özgürlüklerimizdir. Demokrasidir ve cumhuriyettir. Onun erdemidir. Onun verdiği fırsatlardır. Onun verdiği ve bize yakalattığı imkanlardır. Bu değerlerimize sıkı sıkı tutunmak zorundayız. Biz ülkemizin geleceği için özgürlüğümüze, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Saraçhane'den yükselen bu umudu, direncimizi asla kıramayacaklar. Bu umut ve bu direnç gençlerimizin geleceği içindir. “

Dilek İmamoğlu, konuşmasının devamında, “Ekrem de gençleri, onların geleceğini düşünerek her zaman umutla ve inançla çalıştı. Bugün de Silivri'de aynı şekilde onların sorunlarını dert edinmeye devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte gençler için mücadele ediyor.” dedi.

ELİNDE “MİLLETE EMANET” KİTABI VARDI!

Dilek İmamoğlu, konuşmasının devamında gazeteci Yavuz Oğhan'ın kaleme aldığı Millete Emanet isimli kitabı tanıttı ve “Sevgili Yavuz Ohan'ın kaleminden ve önsözünü Genel Başkanımız Özgür Özel'in yazdığı, Ekrem İmamoğlu'nun son sözünü yazdığı Millete Emanet kitabı 19 Mart mücadelesinde bizlere destek veren gençlerin gözaltına alınarak sonrasında tutuklanarak burslarının ve yurtlarının iptal edilmesiyle yaşadıkları mağduriyeti gidermek için ve bu akıl almaz operasyonlarla gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan ailelerin mağduriyetini gidermek ve onlara bir an olsun, biraz olsun ilaç olabilmek için bu kitabı sevgili Genel Başkanımız Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun birlikte ortaya çıkardığı ve sevgili Yavuz Ohan'ın kaleme aldığı bu kitabı sizlerle paylaşıyorum. Herkesten bu kitap için destek bekliyorum. Bu kitap size emanet. Yani millete emanet.” ifadelerini kullandı.