İmamoğlu'nun kızı gözyaşları ile annesine sarıldı! Babasından ayrı ilk doğum gününü Saraçhane'de kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Aile Dayanışma Ağı’nın altıncı buluşmasında Saraçhane’de konuştu.

İmamoğlu, adalet mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu hukuksuzluklar son bulana kadar, ülkemize hukuk ve demokrasi gelene kadar, aynı azimle devam edeceğiz.”

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLİP YÜZ YILIN YOLSUZLUĞU DENİLDİ"

Eşinin çalışma arkadaşlarının 168 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan İmamoğlu, iddianame bile hazırlanmadan kamuoyunda peşin hükümler verildiğini belirtti:

“Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ihlal edilerek yüz yılın yolsuzluğu gibi peşin hükümler verildi.”

CHP İstanbul İl Başkalığı'na kayyum atanmasına tepki gösteren İmamoğlu, bu girişimi demokrasinin iradesine vurulan bir darbe olarak tanımladı:

“İl başkanlığına kayyum atama girişimi, devam eden kongre sürecinin durdurulmak istenmesi yalnızca bir partinin iradesine değil demokrasimize indirilen ağır bir darbedir.”

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmadığını söyleyen İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edildiğini hatırlatıp şöyle konuştu:

“Olması gereken aslında tam da buydu. Çünkü tutuklama istisnadır. Esas olan tutuksuz yargılamadır.”

Dilek İmamoğlu konuşmasının sonunda 14 yaşındaki kızı Beren'in bugün doğum günü olduğunu açıkladı. Beren İmamoğlu, göz yaşları içerisinde annesinin omzuna sarıldı. Açıklamada yer alan herkes Beren İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Kızının babasından ilk ayrı doğum günü olduğunu belirten Dilek İmamoğlu şunları ifade etti: