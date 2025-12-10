İBB soruşturmasında ifadesi alınan savcının tayini Şanlıurfa'ya çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'taki şafak operasyonu ile gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin davada yargılanan 'sanıklara bilgi sızdırdığı' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı S.Ç.S. hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Savcı S.Ç.S hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Hotel'de görüştüğü ve hazırlık aşamasında olan soruşturma hakkında Pehlivan'a 'bilgi sızdırdığı iddiası' ile yandaş basında çok sayıda haber yapılmış ve Savcı S.Ç.S. sabah 5'te evine gelen polis ekipleri tarafından ifadeye götürülmüştü.

İBB SORUŞTURMASINDA İFADESİ ALINAN SAVCININ TAYİNİ ŞANLIURFA'YA ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) bu gece yayınlanan adli ve idari yargıdaki atama kararnamesinde Savcı S.Ç.S de yeraldı.

HSK Birinci Dairesi tarafından soruşturmasının yürütüldüğü öğrenilen S.Ç.S.'nin apar topar İstanbul'dan alınarak Şanlıurfa'da görevlendirildiği görüldü.

Öte yandan CHP’li Murat Emir, iktidar medyasında yer alan “Otel odasındaki kızıl saçlı kadın savcı” iddiasına yönelik açıklama yaparak, “Perşembe sabahı 05.00’te hamile bir savcının evine polis gitti, tüm gün ifade alındı, akşam serbest bırakıldı.” demiş savcının bu şekilde hedef yapılmasını “gözü dönmüşlük" ifadelerini kullanmıştı.