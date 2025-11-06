İBB soruşturması gizli tanıkları klonlandı: Gazetecilere 'İlke' ve 'Meşe'nin ifadeleri soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında altı gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ve Medyascope.tv Kurucusu Ruşen Çakır bulunuyor.

Gazeteciler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yavuz Oğhan'ın ifadesi ortaya çıktı: 22 sayfalık HTS kayıtları soruldu

GAZETECİLERE ‘GİZLİ TANIK 'İLKE' VE 'MEŞE'NİN İFADELERİ’ SORULDU

Soruşturma kapsamında gazetecilere, “Meşe” adlı gizli tanığın ifadeleri yöneltildi.

İlke’nin ifadesinde, İBB’de konser ve kültürel etkinliklerin Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yürütüldüğü, bu süreçte İBB Danışmanı Murat Ongun ile yakın çevresine ait şirketlerin çeşitli ihaleleri yönlendirdiği öne sürüldü.

Tanık ifadesine göre, Murat Ongun’un yakınındaki isimlerin arasında Emrah Bağdatlı, Barış Kılıç ve Mustafa Nihat Sütlaş yer alıyor. İlke, bu isimler üzerinden kurulan şirketlerle belediye iştiraki ihalelerinin “parçalanarak” farklı kişilere dağıtıldığını, bazı işlerin de komisyon karşılığında piyasadaki firmalara verildiğini iddia etti.

GAZETECİLERE FİNANSMAN İDDİASI

İfade metninde yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri ise bazı gazetecilere yönelik “finansman” iddiası oldu. Gizli tanık Meşe, Murat Ongun’un medya ilişkilerini yönettiğini, bazı gazetecilere ve medya organlarına para aktardığını öne sürdü.

Tanığın iddiasına göre bu kişiler arasında Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş ve Şaban Sevinç yer aldı.

Bu iddiaların tamamı gazetecilerin sorgusunda kendilerine yöneltilirken, her biri suçlamaları reddetti.

Son Dakika | Gazetecilere operasyon! 5 isim ifadeye götürüldü

AYNI İDDİA, FARKLI GİZLİ TANIK

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta, aynı iddiaların daha önce başka bir gizli tanık tarafından da dile getirilmiş olması. İBB Soruşturması’nda toplam 8 gizli tanık bulunuyor. Bu tanıklardan biri olan “Meşe”, önceki ifadelerinde de Murat Ongun’un bazı gazetecileri finanse ettiğini öne sürmüştü. Ancak son ifadelerde aynı iddiaların bu kez “İlke” isimli gizli tanık tarafından, neredeyse aynı cümlelerle tekrarlanması dikkat çekti.

Kamuoyu, “İlke” adlı tanığı, daha önce İmamoğlu’nun da dahil olduğu Kent Uzlaşısı soruşturmasından biliyor.