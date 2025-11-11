İBB iddianamesinde bu talep de var: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulsun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu’nu “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olarak tanımlayan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının da “suçtan elde edilen gelirlerle” alındığı iddia edilerek müsadere (devlet tarafından el konulma) talebinde bulunuldu.

Söz konusu bina, halen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılıyor.

İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan 7752 ada 2 parsel numaralı il binasının tapu kayıtları ayrıntılı şekilde yer aldı. Savcılık, zincir şeklindeki işlemlerin “örgütlü biçimde gerçekleştirildiğini” ve taşınmazın suç gelirlerinin aklanması amacıyla parti adına devredildiğini ileri sürdü.

İMAMOĞLU 'ÖRGÜT LİDERİ', KELEŞ 'KASA' OLARAK GÖSTERİLDİ

İddianamede, taşınmazın edinimiyle ilgili sürecin “örgüt lideri” olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle yürütüldüğü iddia edildi. Yine aynı metinde İmamoğlu’nun “kasası” olarak nitelendirilen Fatih Keleş’in “kaynağı belirsiz paraları valizlerle binaya getirdiği” ileri sürüldü. Ayrıca, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz’ın da “aklama eylemine fiilen katıldığı” iddia edildi.

TADİLAT FİNANSMANI VE BELEDİYE KATKILARI İDDİASI

Savcılığa göre binanın tadilat işleri ise, etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Adem Soytekin tarafından, “örgütün temin ettiği suç gelirleriyle” finanse edildi.

Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinin “farklı kaynaklardan temin ettiği paralarla” binanın satın alınmasına katkı sağladığı iddia edildi.

"BİNA HAZİNEYE DEVREDİLSİN"

Savcılık, il binasının Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesini ve hazineye devredilmesini talep etti. İddianamede, “Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 parseldeki dükkan niteliğindeki il binasının, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına devralındığı anlaşılmıştır” denildi.