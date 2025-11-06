İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen mali soruşturmanın tamamlandığı iddia edildi.

İBB soruşturmasında 101 gündür iddianame yok! Erdoğan'dan bu sefer 'zehirli sarmaşık' benzetmesi geldi

Dosya avukatlarından Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesine çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a hakim tarafından “iddianamenin tamamlandığı, yarın Mahkemeye sunulacağı” bilgisinin verildiğini ve benzer bir diyaloğun Aykut Erdoğdu ile de yaşandığını belirtti.

"GEÇTİĞİMİZ HAFTA KATILDIĞIMIZ BİR İFADE ALMA SIRASINDA SAVCI TARAFINDAN DA BENZER BİLGİ VERİLMİŞTİ"

Avukat Hüseyin Ersöz'ün paylaşımı şöyle:

İBB Davası İddianamesinin yarın Mahkemeye sunulması bekleniyor.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesine çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a Hakim tarafından “iddianamenin tamamlandığı, yarın Mahkemeye sunulacağı” bilgisi verilmiş. Benzer bir diyalog, Aykut Erdoğdu ile de yaşanmış.

Geçtiğimiz hafta katıldığımız bir ifade alma işlemi sırasında soruşturma savcısı tarafından da bizlere benzer bir bilgi verilmişti.

Ekim ayının başından bu yana her Cuma davanın açılacağı söylentisi gündeme gelse de bu bilginin ilk kez bir Sulh Ceza Hakimi tarafından dosyanın şüphelilerine verildiğine şahit oluyoruz.

İddianamenin sunulması öncesinde yapılan tutukluluk incelemeleri, uygulamada Ağır Ceza Mahkemesine iddianamenin kabulü ve tensip zaptını hazırlaması için süre kazandırmak amacını taşıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu üzerine bir açıklama yaparak iddianamenin henüz tamamlanmadığını belirterek, "Savcılarımızla birlikte çalışmaya hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Başsavcılık açıklamasında, "İBB yolsuzluk iddianamesinin yarın mahkemeye sunulacağı yönündeki paylaşım ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır, savcılarımızla birlikte çalışmaya hazırlamaya devam ediyoruz, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyelim" denildi.

Avukat Ersöz'de Başsavcılığın bu açıklamasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Savcılığın açıklaması, bugün tutukluluk incelemesini yapan Hakimin beyanlarının tam aksini söylüyor.