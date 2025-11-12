İBB iddianamesi: Beylikdüzü rüşvet iddiaları dosyasında rakamlar tutmadı

İBB iddianamesi: Beylikdüzü rüşvet iddiaları dosyasında rakamlar tutmadı

İBB iddianamesinde kendilerinden rüşvet alındığını iddia eden Uğur Güngör, Zafer Gül ve Davut Akay farklı tutarlar aktardı; devirlerin Asoy İnşaat üzerinden Fatih Keleş ve Adem Soytekin’e yapıldığını iddia etti. Dönemin başkan yardımcısı Mehmet Murat Çalık ise “danışman” olarak anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin iddianamenin Beylikdüzü bölümünde, ruhsat ve imar süreçlerine bağlanan rüşvet, tehdit ve zorla mal devri iddiaları yer aldı. İddianameye giren anlatımlarda, talep edildiği öne sürülen para miktarları ve devredildiği belirtilen daire sayıları aynı olay silsilesi için farklı rakamlarla aktarıldı.

Mus Can İnşaat yetkilisi Uğur Güngör, Beylikdüzü’ndeki bir projenin tadilat ruhsatı ve KAKS artışı işlemleri yürürken baskı altında bırakıldığını ileri sürdü. Güngör, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Murat Çalık’ın, aracı Zafer Gül üzerinden bedel talep ettiğini öne sürdü. İlk görüşmede 6 milyon lira istendiğini, bunu reddettiğinde talebin 15 milyon liraya yükseldiğini söyledi. Zafer Gül, Çalık’ın 6–7 milyon lira talep ettiğini beyan etti. Dosyada yer alan bir başka anlatımda Davut Akay, Güngör’ün “13 milyon liranın verilmesi gerektiğini” söylediğini aktardı. Aynı süreç 6 milyon, 6–7 milyon, 13 milyon ve 15 milyon lira olarak değişen tutarlarla tarif edildi.

İddianamede, talep edildiği ileri sürülen bedelin doğrudan nakit yerine hasılat paylaşımı üzerinden daire devriyle karşılandığı iddiası da yer aldı. Bu kapsamda payların Asoy İnşaat adına Fatih Keleş ve Adem Soytekin’e geçtiği anlatıldı.

Beyanlarda rüşvet karşılığı el değiştirdiği öne sürülen daire sayısı iki ile on yedi–on sekiz arasında değişti. Adem Soytekin, kendisine devredilen pay için Fatih Keleş’e 1 milyon 200 bin lira ödediğini söyledi. Fatih Keleş ise rüşvet ve para transferi iddialarıyla ilgisi bulunmadığını belirtti.

Olayların geçtiği döneme ilişkin bir bölümde, dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilgili makam odasına gelerek “ne oluyor” diye sorduğu aktarıldı. İfadelerde Mehmet Murat Çalık bazı yerlerde “danışman” olarak anıldı; ancak Çalık o tarihte belediye başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapıyordu.

Ayrıca dosyadaki tanıklar “HTS kayıtlarıyla anlaşılacaktır” derken, devamında dosyada HTS kaydı bulunmadığı belirtildi.

