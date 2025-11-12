İBB iddianamesinde 'rüşvet' dediler gerçek 'deprem perdesi' çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi raporuyla eksik taşıyıcı perde duvarları belgelenen Capacity AVM’ye cezai işlem uygulayan belediye görevlileri tutuklandı. Projeye aykırı yapıyı inşa edenler ise serbest. Bilimsel raporun yok sayıldığı süreçte, teknik tespit iddianamede ‘rüşvete' dönüştü.

İBB iddianamesi: Beylikdüzü rüşvet iddiaları dosyasında rakamlar tutmadı

AVM’NİN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un merkezinde, Bakırköy’de bulunan Capacity AVM’nin 2004 tarihli onaylı betonarme projesinde yer alması gereken 149 taşıyıcı perde duvarın inşa edilmediği ortaya çıktı. Üstelik binanın otopark alanları da ticari alana çevrilmiş, araç kapasitesi yarı yarıya düşmüştü.

YTÜ RAPORU GERÇEĞİ BELGELEDİ

Bu usulsüzlükleri tespit eden Bakırköy Belediyesi, bağımsız doğrulama için Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) rapor talep etti. Bilimsel raporda, “Binanın merkezinde yer alması gereken perde duvarların yapılmadığı, yapının depreme karşı zayıfladığı” açıkça belirtildi.

Belediye, maliklere eksiklikleri gidermeleri için süre tanıdı. Gereği yapılmayınca, 06 Şubat 2025’te 197 milyon TL idari para cezası kesildi ve yıkım süreci başlatıldı.

TEKNİK TESPİT, RÜŞVET İDDİASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ancak bu teknik ve hukuki süreç, İBB’ye yönelik soruşturma dosyasına dâhil edildi.

İddianamede, Capacity AVM’nin ortaklarının ifadelerine dayanılarak belediye adına 5 milyon dolar “rüşvet” istediği ileri sürüldü. Oysa ortada “çürük raporu” değil, üniversite tarafından hazırlanmış bilimsel depreme dayanıksız raporu vardı. Üstelik iddianamede delil olarak gösterilen ses kaydının belediye yetkilileriyle ilgisi bulunmadığı, ifadede adı geçen kişinin de resmi görevli olmadığı belgelerle sabitti.

BELEDİYE GÖREVİNİ YAPTI, SORUŞTURMA SAPTIRILDI

Bakırköy Belediyesi tüm süreci şeffaf ve belgeli biçimde yürüttü: İmar tutanakları, YTÜ raporu, Tapu Müdürlüğü yazısı ve 28 Şubat 2025 tarihli suç duyurusu dosyada yer aldı. Buna rağmen, mevzuata uygun biçimde görev yapan belediye yetkilileri bugün tutuklu; projeye aykırı yapıyı inşa eden ve “rüşvet” iddiasını ortaya atan isimler ise serbest bırakıldı.

Asıl dikkat çeken ise iddianamede bahsi geçen rüşvet miktarı, belediyenin resmi olarak kestiği ceza ile aynı olmasıydı; 197 milyon TL. Oysa bu tutar, Encümen kararıyla belirlenmiş yasal bir ceza idi. Yani “ceza kadar rüşvet” iddiası, hem mantıksal hem de hukuki olarak çelişki olarak ortaya çıktı.

YTÜ VE İTÜ RAPORLARI ARASINDAKİ FARK

Belediyenin talebiyle hazırlanan YTÜ raporu, projedeki 149 perde duvarın eksikliğine dikkat çekti. Buna karşılık, AVM sahiplerinin sonradan hazırlattığı İTÜ performans raporu sadece malzeme kalitesine odaklandı; proje ve ruhsat ihlallerine hiç değinmedi. Ancak iddianamede bu fark görmezden gelinerek, kamuoyuna “sağlam bina, haksız ceza” algısı olarak sunuldu.

ORTAK ŞİRKETLER DE DİKKAT ÇEKTİ

Belediyenin suç duyurusunda adı geçen firmalar olan; ‘Uzman Ticaret, Kameroğlu İnşaat, Beyaz İnşaat, Ar-Ke İnşaat ve Keleş İnşaat’ aynı zamanda İBB soruşturmasında da tanık olarak yer aldı.

FETÖ SANIĞI MÜTEAHHİT İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Capacity AVM'nin sahibi Seyfi Beyaz da, “5 milyon dolar rüşvet istediler” ifadesini verenler arasındaydı.

Seyfi Beyaz geçmişte FETÖ’den yargılanmış bir isimdi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından cezaevine de giren Beyaz’ın hapiste olduğu dönemde AKP’li Kadir Topbaş’ın döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirilen bir imar değişikliği teklifi ile Beyaz İnşaat’a ait 'kaçak' yapıya imar çıkarıldı.

İBB soruşturmasında itirafçı olan Beyaz, ifadelerinde de tutarsızlıklarıyla dikkat çeken bir isimdi. Beyaz, ilk ifadesinde suçlamadığı ve usulsüzlük yapmadığını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sonraki iki ayrı ifadesinde suçladı. Ayrıca ilk ifadesinde İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’i tanımadığını söyleyen Beyaz, ikinci ve üçüncü ifadesini de değiştirip Keleş’in mermer işlerini İmamoğlu’nun yönlendirmesi aracılığıyla bedelinden yüksek fiyatla aldığını iddia etti.