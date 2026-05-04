İBB davasında kriz çıkaran yandaş gazeteciyi polis mi koruyor? Silivri'de Ferhat Murat skandalı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB Davası'nın son duruşmasında yaşananlar tartışma yarattı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Ferhat Murat’ın savcı-hakim koridorunda görülmesi ve salondaki tavırları güne damgasını vurdu.

DURUŞMADA TANSİYON YÜKSELDİ

İBB davasının 31. celsesi gergin başladı. Duruşma sırasında avukatlara söz hakkı verilmemesi üzerine salonda tansiyon yükselirken, izleyici bölümünde bulunan gazeteci Ferhat Murat’ın tavırları tartışmaları daha da alevlendirdi. Ferhat Murat’ın izleyicilere ve avukatlara parmak salladığı iddiaları Silivri'de tansiyon yükseltti.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Duruşma sırasında avukatların iddiaları dile getirmesi üzerine tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun, “Oradan paylaşım yap” dediği belirtildi.

KORUMA POLİSİ İLE BASINA MÜDAHALE ETTİRDİ

Öte yandan AKP'ye yakın gazeteci Ferhat Murat’a koruma polisi tahsis edildiği, Murat’ın korumasının, kendisine soru yönelten gazeteci Ali Macit’e müdahale ettiği görüldü. Adliye binası önünde sigarasını içerken kendisine sorulan 'Nasıl içeri girebildiniz?' sorusundan rahatsız olan Murat, kendisine tahsis edilen polis korumasına 'Ömür, arkadaşa çekim yapmamasını söyler misin?' dedi.

AVUKATLARDAN SUÇ DUYURUSU TEHDİDİ

Avukat Tuba Torun, Ferhat Murat’ın kendisini duruşmanın ertelenmesine neden olmakla suçlamasına sert tepki gösterdi.

Torun, “Sana 217/A’dan dava açacağım. Yanıltıcı bilgiden dava açacağım” ifadelerini kullandı.

TUTANAK TUTULDU

Ferhat Murat’ın hâkimlerin kullandığı kapıdan geçerek sanıklara yönelik “tehditvari” hareketlerde bulunması üzerine avukatlar tarafından tutanak tutuldu.

“HÂKİM ODASINA GİRMEDİM”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ferhat Murat ise iddiaları reddetti.

Murat, “Hâkim odasına girmedim. Gördüğümü yazdım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile görüştüm. Başsavcı ziyareti ardından Casperlar davasına gitmek üzere duruşma salonuna girdim. Salona ilk önce izleyici tarafından girdim. Sanıklara parmak sallamadım. Girince mahkemeye duruşmaya ara verildi” dedi.