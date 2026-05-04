Metropoll'de bayrak değişimi: Özer Sencar veda etti

Metropoll'de bayrak değişimi: Özer Sencar veda etti
Yayınlanma:
Türkiye'nin siyasi nabzını tutan MetroPoll Araştırma'da 21 yıllık Özer Sencar dönemi kapandı. Şirketin yaptığı resmi devir açıklamasında, yeni genel müdürün eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu olduğu duyuruldu.

MetroPoll Araştırma şirketinin kurucularından olan, CEO ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Özer Sencar, şirketteki görevinden ayrıldı. Sencar'ın vedasının ardından araştırma şirketinin yeni yöneticisi belli oldu. Şirket yönetimi, Özer Sencar'ın yerine eski AKP Milletvekili ve STRATİM Direktörü Suat Kınıklıoğlu'nun getirildiğini kamuoyuna duyurdu.

MetroPoll tarafından yapılan resmi görev değişimi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu Duyurusu

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşundan bu yana CEO ve Genel Müdürlük görevlerini büyük bir titizlikle yürüten Özer Sencar, Mayıs 2026 itibarıyla Genel Müdürlük bayrağını Suat Kınıklıoğlu’na devretmiştir.
Metropoll’ün Türkiye’nin en güvenilir araştırma kurumlarından biri haline gelmesindeki eşsiz katkıları ve emeği için Özer Sencar’a en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni dönemde bu sorumluluğu üstlenen Suat Kınıklıoğlu’na hoş geldin diyor; kendisinin liderliğinde Metropoll’ün bağımsız ve bilimsel araştırma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına olan tam inancımızla yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ekran-goruntusu-2026-05-04-150357.jpg

SENCAR'DAN İLK AÇIKLAMA: YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ PAYLAŞMAM GEREKİYORDU

Görevi devreden Özer Sencar, kararın kendi isteği ve çalışma arkadaşlarının önerisiyle alındığını belirtti. Sencar, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Metropoll yönetimine yeni bir arkadaşımızı katarak yükümlülüklerimi paylaşmam gerektiğine düşünüyordum. Arkadaşlarımın önerisi ile Suat Bey’in aramıza katılmasını istedim ve kabul ettiler. Daha geniş çevreye ulaşmak ümidiyle kendisine başarılar diliyorum."

ekran-goruntusu-2026-05-04-150430.jpg

En son yapılan anketin sonuçları çıktı: CHP mi AKP mi? Yarış bıçak sırtındaEn son yapılan anketin sonuçları çıktı: CHP mi AKP mi? Yarış bıçak sırtında

21 YILDIR GÖREVDEYDİ

Eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu'na devredilen koltukta, şirketin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana aynı isim oturuyordu. MetroPoll araştırma şirketi 2005 yılında kurulurken, Genel Müdürlük görevini üstlenen Özer Sencar, tam 21 yıldır bu görevi aralıksız sürdürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu