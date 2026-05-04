Metropoll'de bayrak değişimi: Özer Sencar veda etti

MetroPoll Araştırma şirketinin kurucularından olan, CEO ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Özer Sencar, şirketteki görevinden ayrıldı. Sencar'ın vedasının ardından araştırma şirketinin yeni yöneticisi belli oldu. Şirket yönetimi, Özer Sencar'ın yerine eski AKP Milletvekili ve STRATİM Direktörü Suat Kınıklıoğlu'nun getirildiğini kamuoyuna duyurdu.

MetroPoll tarafından yapılan resmi görev değişimi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu Duyurusu



Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşundan bu yana CEO ve Genel Müdürlük görevlerini büyük bir titizlikle yürüten Özer Sencar, Mayıs 2026 itibarıyla Genel Müdürlük bayrağını Suat Kınıklıoğlu’na devretmiştir.

Metropoll’ün Türkiye’nin en güvenilir araştırma kurumlarından biri haline gelmesindeki eşsiz katkıları ve emeği için Özer Sencar’a en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.



Yeni dönemde bu sorumluluğu üstlenen Suat Kınıklıoğlu’na hoş geldin diyor; kendisinin liderliğinde Metropoll’ün bağımsız ve bilimsel araştırma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına olan tam inancımızla yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SENCAR'DAN İLK AÇIKLAMA: YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ PAYLAŞMAM GEREKİYORDU

Görevi devreden Özer Sencar, kararın kendi isteği ve çalışma arkadaşlarının önerisiyle alındığını belirtti. Sencar, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Metropoll yönetimine yeni bir arkadaşımızı katarak yükümlülüklerimi paylaşmam gerektiğine düşünüyordum. Arkadaşlarımın önerisi ile Suat Bey’in aramıza katılmasını istedim ve kabul ettiler. Daha geniş çevreye ulaşmak ümidiyle kendisine başarılar diliyorum."

21 YILDIR GÖREVDEYDİ

Eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu'na devredilen koltukta, şirketin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana aynı isim oturuyordu. MetroPoll araştırma şirketi 2005 yılında kurulurken, Genel Müdürlük görevini üstlenen Özer Sencar, tam 21 yıldır bu görevi aralıksız sürdürdü.