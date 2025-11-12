Hv. Uçk. Bkm. Astsubay İlhan Ongan şehadet haberi ailesine verildi: Gürcistan'da düşen uçaktaydı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından şehit haberleri peş peşe gelmeye başladı. Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın şehadet haberi Bilecik’teki ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Son dakika | Gürcistan'da düşen uçaktan kahreden haber! 20 personel vardıSon dakika | Gürcistan'da düşen uçaktan kahreden haber! 20 personel vardı

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Gürcistan’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi, Bilecik’teki ailesine verildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı X hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Şehidimiz var Bilecik. Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında Cumhuriyet Mahallemizden hemşehrimiz Hv. Uçk. Bkm. Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, şehrimize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

