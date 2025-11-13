Hükümet resmen açıkladı: 200 vatandaş Rusya’da paralı asker oldu

Hükümet resmen açıkladı: 200 vatandaş Rusya’da paralı asker oldu
Yayınlanma:
Kenya hükümeti, sahte iş vaatleriyle Ukrayna'daki savaşa katılmaya ikna edilen 200'den fazla vatandaşının Rus ordusuna paralı asker olarak alındığını açıkladı. Yetkililer, bu durumu "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, ülkesinden 200'den fazla vatandaşın Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmak üzere paralı asker olarak alındığını duyurdu. Mudavadi, yaptığı açıklamada hükümetin, sahte iş vaatleriyle savaşa katılmaya ikna edilen Kenyalılara ilişkin artan sayıda rapor aldığını belirtti.

ESKİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DE LİSTEDE

Açıklamada, "Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor" dendi. Mudavadi, bu kişiler arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu vurguladı. İstihbarat raporlarının, Rusya'nın yabancı asker alımlarını Afrika vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişlettiğini gösterdiğini söyledi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bakan Mudavadi, bu durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendirerek, vatandaşları gerçek olamayacak kadar cazip görünen yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun, geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaş bölgesinde gözaltında bulunan Kenyalıların serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi. Olay, Afrika kıtasında daha geniş bir soruna işaret ediyor.

AFRİKA GENELİNDE BENZER VAKALAR

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, 6 kasımda yaptığı açıklamada, "yüksek maaş" vaadiyle paralı asker olmaya ikna edilen ve Donbas'ta mahsur kalan 17 vatandaşının ülkeye geri getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise 7 kasımdaki açıklamasında, 36 Afrika ülkesinden 1400'den fazla kişinin Rusya adına Ukrayna'da savaştığını ifade etmişti.

