Hırvatistan'da şehit düşen pilotun naaşı Türkiye'ye getirildi

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıkmış, hava muhalefeti nedeni ile geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar 13 Kasım tarihinde saat 17.38'de dönüş yoluna geçmişti.

Son Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Pilot şehit oldu

DÖNÜŞ YOLUNDA KAYBOLDU

Dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlandı.

Kaybolan uçakla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada TSİ 18.25'te telsiz irtibatının kesildiği ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirilmişti.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Telsiz bağlantısı kaybolan uçaktan saatler sonra kara haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaybolan uçağın düştüğünü ve pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.



Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Orman… https://t.co/zf6O1gErIW — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2025

ŞEHİT PİLOTUN NAAŞI YURDA GETİRİLDİ

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu.

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şehit Hasan Bahar, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.