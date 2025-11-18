Hırvatistan'da şehit düşen pilotun naaşı Türkiye'ye getirildi

Hırvatistan'da şehit düşen pilotun naaşı Türkiye'ye getirildi
Yayınlanma:
Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıkmış, hava muhalefeti nedeni ile geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar 13 Kasım tarihinde saat 17.38'de dönüş yoluna geçmişti.

Son Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Pilot şehit olduSon Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Pilot şehit oldu

DÖNÜŞ YOLUNDA KAYBOLDU

Dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlandı.

Son Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Pilot şehit oldu

Kaybolan uçakla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada TSİ 18.25'te telsiz irtibatının kesildiği ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirilmişti.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Telsiz bağlantısı kaybolan uçaktan saatler sonra kara haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaybolan uçağın düştüğünü ve pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

whatsapp-image-2025-11-13-at-23-36-49.jpeg

ŞEHİT PİLOTUN NAAŞI YURDA GETİRİLDİ

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu.

lkj.jpg

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

istanbul-hirvatistanda-dusen-yangin-u-1020086-302685.jpg

Şehit Hasan Bahar, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak:DHA

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Saray'ın Ezidi çemberi!
Saray'ın Ezidi çemberi!
Torba yasalardan torba iddianamelere
Torba yasalardan torba iddianamelere
Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!
Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!