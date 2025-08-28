Hilal Köylü komisyon toplantısının en heyecanlı anını açıkladı

Hilal Köylü komisyon toplantısının en heyecanlı anını açıkladı
Yayınlanma:
Gazeteci Hilal Köylü bugün 7’ncisi gerçekleşen “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” sırasında 30 Ağustos için hazırlık uçuşu yapan Solo Türk’ün “heyecanın dozunu yükselttiğini” söyledi.

Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, 7’nci toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantı devam ederken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak gösteriler için F-16 gösteri uçağı Solo Türk de bir yandan hazırlık uçuşlarını gerçekleştirdi.

Gazeteci Hilal Köylü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda komisyon toplantısı sırasında Solo Türk’ün çıkardığı seslerin toplantıda “heyecanın dozunu yükselttiğini” söyledi.

Köylü, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Komisyonda herkes pür dikkat kesilmişken 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlık yapan Solo Türk uçuşlarından gelen gümbür gümbür sesler ortamda heyecanın dozunu yükseltti.

30 Ağustos kutlu olsun...

‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Türkiye
AKP'den istifa etmesine bir çekici yetti
AKP'den istifa etmesine bir çekici yetti
KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı