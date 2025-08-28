Hilal Köylü komisyon toplantısının en heyecanlı anını açıkladı
Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, 7’nci toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantı devam ederken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak gösteriler için F-16 gösteri uçağı Solo Türk de bir yandan hazırlık uçuşlarını gerçekleştirdi.
Gazeteci Hilal Köylü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda komisyon toplantısı sırasında Solo Türk’ün çıkardığı seslerin toplantıda “heyecanın dozunu yükselttiğini” söyledi.
Köylü, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Komisyonda herkes pür dikkat kesilmişken 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlık yapan Solo Türk uçuşlarından gelen gümbür gümbür sesler ortamda heyecanın dozunu yükseltti.
30 Ağustos kutlu olsun...