Hijyen yok eğitim var: Çöpün içine sınıf açtılar!

Okulların açılmasıyla birlikte ikili eğitimden, ücretsiz yemek uygulamasına, fiziki yetersizliklerden hijyen sorunlarına kadar pek çok kronik problem eğitimde çözüm beklemeye devam ediyor.

Ankara’nın gözde ilçesi Çankaya’da bulunan Ümitköy Mutlukent Mahallesi’ndeki Türkiye Noterler Birliği Ortaokulu da bu sorunlarla karşı karşıya kaldı.

İlkokul 5’inci sınıf öğrencilerinin okulun zemin katındaki dersliklere yerleştirilmesiyle birlikte, velilerin çektiği fotoğraflarda sınıfların kapasitesinin aşıldığı, çöp kovalarının taştığı ve çöplerin yerlere saçıldığı ortaya çıktı.

Nefes gazetesinden Dilan Kutlu'nun haberine göre; Veliler, çocuklarının kalabalık, havasız ve sağlıksız sınıflara mahkum edildiğini belirterek soruşturma talep etti. Veliler, sınıf mevcutlarının kapasitenin çok üzerinde olduğunu, sıraların akıllı tahtaya kadar dayandığı ve öğretmenlerin oturacak sandalyesinin bile bulunmadığı belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir veli, “30 kişilik sınıflara 45 öğrenci doldurulmuş. Depo odalarına iki tane 5’inci sınıf açtılar. Sınıftaki çöpler atılmamış. Müdür, çevre ilçelerden okula fazla kayıt talebi olduğunu o yüzden böyle yaptıklarını söyledi” dedi.

VELİLERDEN 35 BİN TL BAĞIŞ İSTEDİLER

Velilerin tepkisini büyüten bir başka gelişme ise okulun genel giderleri için ailelerden 35 bin TL bağış talep edilmesi oldu.

Ayrıca dekontların sınıf öğretmenlerine ulaştırılması gerektiği belirtildi. Okul Aile Birliği’nin gönderdiği yazıda, “Velilerimizin desteği olmadan personel çalıştıramıyoruz” ifadeleriyle bağışın zorunlu olduğu vurgulandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okuldan çekilen fotoğrafları basınla paylaşarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “derslik sayısını artırdık” açıklamasını eleştirdi.

Özçağdaş, “Yeraltında sınıflara sıra koyarak derslik üretemezsiniz. Temiz sınıfı olmayan, kapıda güvenliği sağlayacak personeli bulunmayan okullar var” dedi.

Veliler, yüksek tavanlı pencereler nedeniyle sınıfların havalandırılamadığını ve bu durumun çocukların sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Okul aile birliği yaptığı açıklamada, okulda halihazırda üç personelin görev yaptığını ancak temizlik için en az beş personele ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.