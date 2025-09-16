MEB'den devlet okullarında 'kayıt parası' açıklaması

Devlet okullarında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesi başlayan 'kayıt ücretleri'ne ilişkin şikayetler devam ediyor.

Bakanlık tarafından 'kayı parası' diye bir ücret alınamayacağının belirtilmesine rağmen birçok devlet okulunda 'bağış' adı altında kayıt ücreti talep edildiği belirtiliyor.

Okul kantini ve kırtasiyelere denetim

Bazı velilerin 20 bin liraya kadar ücret talepleriyle karşı karşıya kaldığı ve okul yönetimlerini resmi açıklamalara uymadığı öne sürüldü.

Tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, tv100'e 'kayıt ücretleri'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık olarak, herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştık ve sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik.

Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir.

Yine de iddialı edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik."