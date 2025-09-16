Okullardaki büyük tehlikeye dikkat çekti: Çocuklarımızın canı tehlikede

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, geçtiğimiz yıl yıkılma riski sebebiyle çevresine emniyet şeridi çekilen ilkokulun duvarının yapılmaması tepkilere yol açtı. CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl okul çevresine emniyet şeridi çekildiğini ve yetkililerin duvarın yaz döneminde yapılacağını bildirdiğini fakat tadilatın yapılmadığını aktardı.

“ÇOCUKLARIMIZIN CANI TEHLİKEDE”

Uygur, kaymakamlık binası çevresindeki duvarların ise sponsor bulunması sayesinde onarıldığını ifade ederek “Kaymakamlık bütçesinden beş kuruş harcanmadan, bir sponsor tarafından yapıldığı söylendi. Oysa aynı şekilde okulun duvarı için de bir sponsor bulunabilirdi. Şimdi ise çocuklarımızın canı tehlikede” ifadelerini kullandı. Kaymakamlık ve belediye tarafından sponsorlukla yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Uygur, “Ardanuç’ta belediye AKP’ye geçince o kadar çok yardımsever çıktı ki, bunlar neredeydi bilmiyorum. Burada önceliklere bakalım” dedi.

Uygur, okul duvarlarının tehlikeli olduğunu belirterek duvarın altının oyulduğunu ve yağmurda su çıkışı olduğunu ifade etti ve “Bu duvar iki taraftan desteklenmiş ama bu desteğin duvarı tutma şansı yok. Okulun giriş ve çıkış saatlerinde bu duvar yıkılabilir. Öğrenciler ve vatandaşlar bu duvarın altında kalabilir” sözlerini sarf etti.

