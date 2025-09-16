Çocukların yemeğini iptal eden Bakan Tekin'e çok sert çıktı: Bakan ve çevresindekiler beka sorunudur

MÜSİAD'dan gelen "eleman bulamıyoruz" açıklamasının ardından zorunlu eğitim sisteminde değişiklik için harekete geçen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, taşımalı eğitimdeki çocukların yemek hakkının kaldırılmasından 10 Kasımı ara tatile denk getiren eğitim yılı takvimine kadar tartışmalı kararlara imza attı.

Bakan Yusuf Tekin, son olarak özel okul fiyatlarını eleştiren velilere yanıt vermiş ve özel okul fiyatlarını şöyle savunmuştu:

"Veli diyor ki 'Ben çocuğumu 1,5 milyon TL’ye okutan veliyle aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim.' Saygı duyuyorum. Ama gönderdikten sonra, 'Ya 1,5 milyon liraya okul mu olur' diye şikâyet etmenize gerek yok . Bakın, biz size bir seçenek sunuyoruz. Özel okullarımızın %90’ı 600 bin liranın altında, yani kamuoyunda makul kabul edilen bir rakamın altında. Onlardan birini seçebilirsin."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de yaptığı açıklamada Bakan Tekin'e sert çıktı.

Türkiye'nin zorunlu eğitim sorunu olmadığını ifade eden Suat Özçağdaş, 'bugün itibariyle Bakan Tekin ve onun çevresindeki, Cihannümacı klik bugün itibarıyla Türkiye için beka sorunu' haline geldiğini söyledi.

Tasarruf önlemleri altında ikili eğitim yapan okulların taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerinin ücretsiz yemek hakkına son veren Tekin'i sert sözlerle eleştirmeyi sürdüren Özçağdaş şunları söyledi:

"Bakanlığı yönetemeyince ya gidiyorsun zorunlu eğitimle uğraşıyorsun, ya gidiyorsun ana muhalefet partisi genel başkanına şarkıyla, şiirle cevap vermeye çalışıyorsun. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun çevresindeki bu Cihan-nümâcı klik bugün itibarıyla Türkiye için bir beka sorunudur. Türkiye'nin zorunlu eğitimle ilgili bir sorunu yoktur.

Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi gibi her seçimde beş yaşı zorunlu eğitime dahil edeceğini söyleyen ama utanmadan, sıkılmadan okul öncesindeki çocukların yemeğini iptal eden, okul öncesinden velilerden para toplamayı standart hale getiren bir iktidarı vardır. Sorun bu iktidardır."