Her yer üniversite ama 779 bölümü hiç kimse tercih etmedi
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tercih yapılacak program sayısı 21 bin 602 oldu. Bu programlardan 779'una bir öğrenci bile yerleşmedi. Bunların 306'sı devlet üniversitelerinde, 228'i vakıf üniversitelerinde, 245'i de KKTC ve yabancı üniversitelerdeki programlardan oluştu. Bu programlar için 5 bin 148 olarak belirlenen kontenjan boş kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistikleri yayımladı. Yayımlanan istatistikler özel üniversitelerin açtığı bölümlerin aslında ihtiyaçları gerçekçi karşılamadığını da ortaya koymuş oldu. Türkiye genelinde tercih yapılabşilen 21 bin 602 programdan 779’una bir aday bile yerleşmedi. Bu bölümler için ayrılan 5 bin 148 kontenjan boş kaldı. Boş kalan programların 306’sı devlet, 228’i vakıf, 245’i ise KKTC ve yurtdışındaki üniversitelere ait.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında 17 bin 324 kontenjan boş kaldı. KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde ise lisans programlarında 5 bin 200, ön lisansta 861 kontenjan dolmadı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER TERCİH LİSTELERİNE DE YANSIDI

En dikkat çekici veri ise öğretmenlik programlarından geldi. Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümleri hiç tercih edilmedi. Ayrıca 5 üniversitede fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliği programlarına da öğrenci yerleşmedi.

Fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinin hiç tercih edilmediği üniversiteler arasında Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Hakkari, Kafkas, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırşehir, Kütahya Dumlupınar, Manisa Celal Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Sinop, Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversiteleri yer aldı.

Bunun yanında Süleyman Demirel, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Atatürk, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Hatay Mustafa Kemal ve Kırıkkale Üniversitelerinde ise fen bilgisi öğretmenliği bölümlerine yalnızca birer öğrenci yerleşti.

AYNI BÖLÜMÜN PUAN FARKLARI ARASINDA UÇURUM VAR

Tıp fakültesinde en yüksek puan 562 (Koç Üniversitesi) iken, en düşük puan 445,7 oldu. Psikolojide Koç Üniversitesi’ne 543 puanla giren öğrenciyle, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne 144 puanla giren öğrenci arasında 399 puan fark oluştu. Fizik bölümünde ise Koç Üniversitesi’ne 571 puanla giren öğrenciyle, 220 puanla giren öğrenci arasında 351 puanlık devasa bir fark kaydedildi.

