Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın televizyon programında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepki çekti. Karataş, Programda “Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak” ifadelerini kullandı. Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Mustafa Karataş'ın bir televizyon kanalında yayımlanan programdaki sözlerine sert bir açıklama ile yanıt verdi.

KDK, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'nin kurumsal hesaplarını etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair hiçbir adım atmayarak suça ortak olan devlet kurumları, gerici profesörün yorumcusu olduğu 21 Ekim'de yayınlanan programda "Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak" dediği skandal ifadeleriyle kadınların katledilmesini savunmasına karşı sessiz kaldı.

Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsınmış zina yapan ölümü. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?"