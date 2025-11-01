Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi

Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi
Yayınlanma:
Kadın Dayanışma Komiteleri, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın "Zinanın cezası ölümdür" sözlerine ilişkin "Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın televizyon programında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepki çekti. Karataş, Programda “Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak” ifadelerini kullandı. Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Mustafa Karataş'ın bir televizyon kanalında yayımlanan programdaki sözlerine sert bir açıklama ile yanıt verdi.

Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?

Üç kadına tecavüz, işkence edildi ve öldürüldü: Hepsi Instagram'da canlı yayınlandıÜç kadına tecavüz, işkence edildi ve öldürüldü: Hepsi Instagram'da canlı yayınlandı

32 yaşındaki kadın öldürüldü: Eşi 'Kazayla oldu' dedi32 yaşındaki kadın öldürüldü: Eşi 'Kazayla oldu' dedi

KDK, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'nin kurumsal hesaplarını etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair hiçbir adım atmayarak suça ortak olan devlet kurumları, gerici profesörün yorumcusu olduğu 21 Ekim'de yayınlanan programda "Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak" dediği skandal ifadeleriyle kadınların katledilmesini savunmasına karşı sessiz kaldı.

Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsınmış zina yapan ölümü. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?"

Kaynak:ANKA

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"
Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...