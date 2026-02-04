'Casusluk' davasının ardından CHP'li Günaydın paylaştı: İşte itirafçı Hüseyin Gün'ün AKP'lilerle fotoğrafı!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; İmamoğlu'nun da isminin geçtiği 'casusluk' davasında itirafçı olan Hüseyin Gün ile AKP'li isimlerin fotoğrafını paylaşarak iktidara seslendi.

Günaydın, "Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında casusluk iddianamesi hazırlanmış. İlk üçünü ben tanırım. Dördüncüsünü de siz iyi tanırsınız!" dedi.

Son dakika | İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, casus olduğu iddia edilen Hüseyin Gün ve tutuklu TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'Casusluk' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İddianamede İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, 'casusluk' davasında itirafçı olan Hüseyin Gün’den elde edilen bilgileri merkeze alarak hazırlandı.

"DÖRDÜNCÜSÜNÜ SİZ TANIRSINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından itirafçı Hüseyin Gün'ün AKP’li isimlerle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında casusluk iddianamesi hazırlanmış. İlk üçünü ben tanırım. Dördüncüsünü de siz iyi tanırsınız!" notunu düştü.

Söz konusu fotoğrafta eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, eski bakan Kürşat Tüzmen ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi isimler de yer alıyor.

"AK PARTİNİN BÜTÜN YETKİLİ İNSANLARI VAR"

CHP milletvekili Veli Ağbaba, aynı fotoğrafı daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda göstermiş ve şöyle konuşmuştu: