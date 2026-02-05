Hendek Kadın Açık Cezaevi’nde yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 11 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"

Hendek Akpınar Mahallesi'ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlülerin ise güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.

Cezaevinde çıkan yangında çıkan dumandan etkilendikleri değerlendirilen 11 hükümlü tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Sakarya'daki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 hükümlünün tedbiren hastaneye sevk edildiğini, hayati tehlikesi bulunan hükümlü veya personelin bulunmadığını bildirdi.

CTE'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."