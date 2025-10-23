Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 39 yaşındaki Meliha Keskin, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Üç çocuk annesi Keskin, fakülte binasının girişinde pompalı tüfekle vuruldu. Saldırı, saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan şüpheli Ferhat K, yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

KATİL SOĞUKANLI BİR ŞEKİLDE KAMPÜSTEN AYRILDI

Katil erkeğin cinayetten sonra aracına gayet sakin bir şekilde bindiği ve olay yerinden yavaşça ayrıldığı de vatandaşın çektiği video kaydında görüldü.

Olay yerinde Keskin'in yere saçılmış ders kitapları ve çantası olduğu da görüldü.

Dördüncü sınıf öğrencisi olan Meliha Keskin’in üç çocuğu vardı.

ÜNİVERSİTE'DEN SKANDAL MESAJ

Üniversite öğrencileri, cinayetin ardından üniversite yönetiminin kendilerine attığı mesajı paylaştı.

İddiaya göre, üniversite yönetimi kampüsün genel güvenliğinin bir problem olmadığını söyledi.

O mesaj şöyle:

Kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır.

Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde aksamadan devam etmektedir.

MAHMUT TANAL'DAN ÇOK KRİTİK ÇAĞRI

Mahmut Tanal, katil erkeğin pompalı tüfek ile üniversite kampüsüne girmesine tepki gösterdi. Tanal, bu güvenlik zaafiyetinin sorumlularının hesap vermesini istedi.

Tanal, X hesabından şunları ifade etti:

Erciyes Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırı, yalnızca bireysel bir trajedi değil, açık bir güvenlik ve idare zaafıdır. Üniversite yerleşkesine silahlı bir saldırganın arabasıyla girebilmesi, yaşam hakkını korumakla yükümlü kurumların sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Anayasa’nın 5. ve 17. maddeleri devlete, vatandaşın yaşamını ve güvenliğini koruma görevi yükler.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 2. maddesi, suçu önlemenin kamu görevinin birinci şartı olduğunu açıkça belirtir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, üniversite kampüslerinde giriş çıkış kontrolü, risk analizi ve sürekli gözetim yükümlülüğü getirir. Ancak Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde tramvay, otobüs ve araçlar kontrolsüz girip çıkarken, güvenlik birimleri yalnızca kapı başında sembolik bir varlık göstermektedir. Bu durum, “önleyici güvenlik” ilkesinin tamamen ihlal edildiğini göstermektedir. Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü derhal harekete geçmeli, kampüs içinde sabit polis noktaları kurulmalı, araç girişleri denetlenmeli, güvenlik sistemi yeniden düzenlenmelidir. Bu olayda ihmali bulunan her kişi ve kurum hakkında adli ve idari işlem başlatılmalıdır.

Çünkü alınmayan her tedbir, atılmayan her adım, ihmal edilen her sorumluluk, yeni bir can kaybına davetiye çıkarmaktır. Üniversite, bilimin ve özgürlüğün mekânıdır. Öğrencinin, öğretim üyesinin ve çalışanının can güvenliği bir lütuf değil, Anayasal bir haktır. Bu olayın üzeri örtülmemeli, sorumlular hesap vermelidir.

Adalet yerini buluncaya kadar takipçisi olacağız.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

