'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, yarın (12 Aralık) İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davası için Silivri'de bir araya gelecek.