'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, yarın (12 Aralık) İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davası için Silivri'de bir araya gelecek.
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, her hafta Saraçhane'de düzenledikleri buluşmalarını, yarın (12 Aralık) Silivri'de buluşacaklarını duyurdu.
ADA, "BİLİRKİŞİ DAVASI" İÇİN YARIN SİLİVRİ'DE
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davası Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.
Aile Dayanışma Ağı, İmamoğlu'nun davasını takip etmek ve desteklerini sunmak adına yarınki buluşmalarında Silivri'de olacaklarını duyurdu. ADA, sonraki haftalarda ise "dayanışma buluşmalarını" tekrar Saraçhane'de gerçekleştireceklerini belirtti.