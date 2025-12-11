'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de

'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de
Yayınlanma:
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, yarın (12 Aralık) İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davası için Silivri'de bir araya gelecek.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, her hafta Saraçhane'de düzenledikleri buluşmalarını, yarın (12 Aralık) Silivri'de buluşacaklarını duyurdu.

Saraçhane'de Aile Dayanışma Ağı buluşması!Saraçhane'de Aile Dayanışma Ağı buluşması!

ADA, "BİLİRKİŞİ DAVASI" İÇİN YARIN SİLİVRİ'DE

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davası Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.

Aile Dayanışma Ağı, İmamoğlu'nun davasını takip etmek ve desteklerini sunmak adına yarınki buluşmalarında Silivri'de olacaklarını duyurdu. ADA, sonraki haftalarda ise "dayanışma buluşmalarını" tekrar Saraçhane'de gerçekleştireceklerini belirtti.

yeni-proje-7.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Türkiye
Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı
Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama