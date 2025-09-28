Üç kadına tecavüz, işkence edildi ve öldürüldü: Hepsi Instagram'da canlı yayınlandı

SUÇ CANLI YAYINLANIYOR

15 yaşındaki Lara Gutierrez ile 20 yaşındaki Morena Verdi ve Brenda del Castillo'nun vahşice katledilişi, Instagram'daki özel bir grupta canlı yayınlandı.

Polis, olayın arkasında bir uyuşturucu çetesinin olduğuna inanıyor ve suç, başkalarına ürkütücü bir uyarı olarak yayınlandı. Soruşturmacılara göre, mağdurlar 19 Eylül'de bir partiye gitme bahanesiyle bir minibüse bindirildi. Yetkililer, bunun çetenin davranış kurallarını ihlal eden kızları "cezalandırma" planının bir parçası olduğunu söylüyor.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

İç Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, cuma günü itibarıyla üçü erkek, ikisi kadın olmak üzere beş şüphelinin tutuklandığını doğruladı. Ancak, elebaşı olduğuna inanılan 20 yaşındaki Perulu bir adam hâlâ firarda. Yetkililer, birinin onu tanıması umuduyla fotoğrafını yayınladı.

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, tutuklulardan birinin sorgu sırasında olay anına ait bir video bulduğunu söyledi. Videoda çete liderinin "İlaçlarımı çalanların başına gelenler bunlar" dediği duyuluyor. Üç kurbanın cesetleri, kaybolmalarından beş gün sonra çarşamba günü Buenos Aires'in güney banliyölerindeki bir arazide gömülü halde bulundu.

AİLELER ADALET ARIYOR

Cumartesi günü, mağdurların aileleri Parlamento binasına doğru düzenlenen protesto yürüyüşüne katılarak yüksek sesle adalet talep etti. Brenda'nın babası Leonel del Castillo, toplanan gazetecilere, "Kadınlar her zamankinden daha fazla korunmalı," dedi.

Daha önce, kızının yaralarının ciddiyeti nedeniyle cesedini teşhis edemediğini söylemişti. 20 yaşındaki kuzenlerin büyükbabası Antonio del Castillo, gözyaşları içinde katilleri "kan susamış" olarak nitelendirdi.

"Onlara yaptıklarını bir hayvana yapamazsınız," dedi. Agence France-Presse'in Arjantin'deki bir kadın cinayeti izleme kuruluşunun verilerine göre, bu ülkede her 36 saatte bir erkek bir kadını öldürüyor.